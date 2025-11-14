Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana

Este final de semana tem show sertanejo da Patrícia & Adriana e Fred & Victor, tem a 5° edição do Festival de Japão com muitas atrações e comidas típicas, e pra criançada, tem chegada de papai noel no Shopping Norte Sul Plaza.
Sexta-feira
Meu Bairro é Show - A primeira edição do evento leva diversão, música e prêmio para a região norte. As duplas sertanejas Patrícia & Adriana e Fred & Victor - Além disso terá brinquedos infláveis para crianças e algodão doce.
- Local: Avenida Senhor Bonfim, s/n quadra 50 - Estrela Dalva III Praça do Buracanã
- Horário: 16h
Capivas Cervejaria - O Baile Todo com DJ TGB e DJ Damazio, funk anos 2000.
- Local: Rua: Pedro Celestino, 1079 - Campo Grande
- Horário: 18h
5º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul - Um fim de semana inteiro, de hoje até domingo (16), dedicado à celebração da cultura nipônica, com música, dança, artes marciais, oficinas e uma ampla praça gastronômica
- Local: Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês
- Horário: 11h às 22h
Sesc Teatro Prosa - Mostra de Videodanças “Peça Única” unindo audiovisual e dança, seguida do espetáculo “Peça Única”, do coletivo House of Hands Up MS, referência da cultura ballroom no Estado.
- Local: R. Anhanduí, 200 - Centro
- Horário: 19h
8ª etapa de laço comprido - Reúne os melhores laçadores que competirão nas diversas modalidades individuais e por equipe e que pontuarão para a grande final que acontece em dezembro. Além da competição, as famílias campo-grandenses poderão aproveitar o bailão com o grupo Pé de Cedro no sábado. A entrada é gratuita. Evento segue até amanhã
- Local: CLC - Circuito de Laço Cumprido
- Horário: 19h
Edição Africanidades - A programação da UFMS recebe uma edição voltada às expressões afro-brasileiras, com apresentações de BatuqueCanta, Jorge Aluvaíá, O Capuz Negro e do coletivo Mistura das Minas. A proposta reúne música, percussão, performances e valorização da cultura negra em um encontro ao ar livre no fim da tarde.
- Local: Concha Acústica – UFMS
- Horário: 17h
Sábado
Chegada do Papai Noel – Shopping Norte Sul Plaza: O bom velhinho chega com uma programação especial: pintura infantil, oficinas, apresentação da Banda da PM e o tradicional cortejo de Natal. Horários:
- Local: Norte Sul Plaza
- Horário: Atividades 16h; cortejo 18h
Festival Curta Campo Grande – O sábado amplia a programação com sessões documentais, mostra acessível, atividades formativas e a Mostrinha, dedicada ao público infantil. A noite encerra o festival com a cerimônia de premiação, seguida de show e confraternização entre realizadores e público.
- Horários: a partir das 14h
- Locais: Teatro do Mundo e Casa de Cultura
- Entrada: gratuita
Feira São Bento - A edição do mês reúne o “Encontro dos Chamamezeiros”, com música regional, dança e gastronomia típica, em um ambiente tradicional e acolhedor.
- Horário: 18h às 22h
- Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento
- Entrada: gratuita
NAIP + Cassino Boogie - Duas das bandas mais marcantes da cena sul-mato-grossense dividem o palco em um encontro inédito que celebra rock, soul, funk e blues. O show também marca o aniversário do baterista Deco, da NAIP, em uma noite especial para fãs e amigos.
- Horário: 18h30 às 23h59
- Local: Sunset Growler – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira
- Entrada: R$ 60
Vem Garimpar - A edição deste sábado acontece na Plataforma Cultural, reunindo 21 brechós e mais de 80 araras com peças selecionadas para quem busca achados especiais.
- Horário: 8h às 15h
- Local: Avenida Calógeras, 3.015 – Centro
- Entrada: gratuita
Domingo
Cerrado Abierto – Mostra de Danças Contemporâneas - A programação se encerra com o espetáculo “Código Genético”, de Ariane Nogueira, que propõe uma imersão afrofuturista sobre corpo, memória e ancestralidade. O evento termina com a performance Ecoball, reunindo artistas sul-mato-grossenses e convidados.
- Horário: a partir das 15h
- Local: Teatro Aracy Balabanian e Centro Cultural José Octávio Guizzo
- Entrada: gratuita
5º Festival do Japão em MS - No último dia, o festival reúne apresentações de taiko, cosplay, culinária oriental e o tradicional concurso de karaokê anime, fechando a edição com programação intensa.
- Horário: 11h às 21h
- Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796
- Entrada: 1 kg de alimento não perecível
Feira Bosque da Paz - A manhã de domingo terá edição especial da feira cultural, com Black Week, descontos, gastronomia variada e música ao vivo ao longo do dia.
- Horário: 9h às 15h
- Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque
- Entrada: gratuita
Festival Techno na Rua - 3 anos - O projeto que ocupou as ruas de Campo Grande com música, arte e resistência chega à 10ª edição com um festival especial de 13 horas de programação. A atração principal é Acid Asian, referência do hard techno brasileiro com passagens por grandes festivais nacionais e internacionais.
- Horário: 9h às 22h
- Local: Plataforma Cultural
- Entrada: gratuita
Afonso Padilha - O humorista volta a Campo Grande com seu novo solo, em que aborda cotidiano, relacionamentos, vida adulta e situações pessoais com o humor irônico e o ritmo característico que marcaram sua trajetória. A apresentação será no Teatro Dom Bosco, um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade.
- Horário: 18h
- Local: Teatro Dom Bosco
- Entrada: a partir de R$ 127