Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana

Este final de semana tem show sertanejo da Patrícia & Adriana e Fred & Victor, tem a 5° edição do Festival de Japão com muitas atrações e comidas típicas, e pra criançada, tem chegada de papai noel no Shopping Norte Sul Plaza.

Sexta-feira

Meu Bairro é Show - A primeira edição do evento leva diversão, música e prêmio para a região norte. As duplas sertanejas Patrícia & Adriana e Fred & Victor - Além disso terá brinquedos infláveis para crianças e algodão doce.

Local: Avenida Senhor Bonfim, s/n quadra 50 - Estrela Dalva III Praça do Buracanã

Avenida Senhor Bonfim, s/n quadra 50 - Estrela Dalva III Praça do Buracanã Horário: 16h

Capivas Cervejaria - O Baile Todo com DJ TGB e DJ Damazio, funk anos 2000.

Local: Rua: Pedro Celestino, 1079 - Campo Grande

Rua: Pedro Celestino, 1079 - Campo Grande Horário: 18h

5º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul - Um fim de semana inteiro, de hoje até domingo (16), dedicado à celebração da cultura nipônica, com música, dança, artes marciais, oficinas e uma ampla praça gastronômica

Local: Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês

Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês Horário: 11h às 22h

Sesc Teatro Prosa - Mostra de Videodanças “Peça Única” unindo audiovisual e dança, seguida do espetáculo “Peça Única”, do coletivo House of Hands Up MS, referência da cultura ballroom no Estado.

Local: R. Anhanduí, 200 - Centro

R. Anhanduí, 200 - Centro Horário: 19h

8ª etapa de laço comprido - Reúne os melhores laçadores que competirão nas diversas modalidades individuais e por equipe e que pontuarão para a grande final que acontece em dezembro. Além da competição, as famílias campo-grandenses poderão aproveitar o bailão com o grupo Pé de Cedro no sábado. A entrada é gratuita. Evento segue até amanhã

Local: CLC - Circuito de Laço Cumprido

CLC - Circuito de Laço Cumprido Horário: 19h

Edição Africanidades - A programação da UFMS recebe uma edição voltada às expressões afro-brasileiras, com apresentações de BatuqueCanta, Jorge Aluvaíá, O Capuz Negro e do coletivo Mistura das Minas. A proposta reúne música, percussão, performances e valorização da cultura negra em um encontro ao ar livre no fim da tarde.

Local: Concha Acústica – UFMS

Concha Acústica – UFMS Horário: 17h

Sábado

Chegada do Papai Noel – Shopping Norte Sul Plaza: O bom velhinho chega com uma programação especial: pintura infantil, oficinas, apresentação da Banda da PM e o tradicional cortejo de Natal. Horários:

Local: Norte Sul Plaza

Norte Sul Plaza Horário: Atividades 16h; cortejo 18h

Festival Curta Campo Grande – O sábado amplia a programação com sessões documentais, mostra acessível, atividades formativas e a Mostrinha, dedicada ao público infantil. A noite encerra o festival com a cerimônia de premiação, seguida de show e confraternização entre realizadores e público.

Horários: a partir das 14h

a partir das 14h Locais: Teatro do Mundo e Casa de Cultura

Teatro do Mundo e Casa de Cultura Entrada: gratuita

Feira São Bento - A edição do mês reúne o “Encontro dos Chamamezeiros”, com música regional, dança e gastronomia típica, em um ambiente tradicional e acolhedor.

Horário: 18h às 22h

18h às 22h Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento

Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento Entrada: gratuita

NAIP + Cassino Boogie - Duas das bandas mais marcantes da cena sul-mato-grossense dividem o palco em um encontro inédito que celebra rock, soul, funk e blues. O show também marca o aniversário do baterista Deco, da NAIP, em uma noite especial para fãs e amigos.

Horário: 18h30 às 23h59

Local: Sunset Growler – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 60

Vem Garimpar - A edição deste sábado acontece na Plataforma Cultural, reunindo 21 brechós e mais de 80 araras com peças selecionadas para quem busca achados especiais.

Horário: 8h às 15h

8h às 15h Local: Avenida Calógeras, 3.015 – Centro

Avenida Calógeras, 3.015 – Centro Entrada: gratuita

Domingo

Cerrado Abierto – Mostra de Danças Contemporâneas - A programação se encerra com o espetáculo “Código Genético”, de Ariane Nogueira, que propõe uma imersão afrofuturista sobre corpo, memória e ancestralidade. O evento termina com a performance Ecoball, reunindo artistas sul-mato-grossenses e convidados.

Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Teatro Aracy Balabanian e Centro Cultural José Octávio Guizzo

Teatro Aracy Balabanian e Centro Cultural José Octávio Guizzo Entrada: gratuita

5º Festival do Japão em MS - No último dia, o festival reúne apresentações de taiko, cosplay, culinária oriental e o tradicional concurso de karaokê anime, fechando a edição com programação intensa.

Horário: 11h às 21h

11h às 21h Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796

Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Feira Bosque da Paz - A manhã de domingo terá edição especial da feira cultural, com Black Week, descontos, gastronomia variada e música ao vivo ao longo do dia.

Horário: 9h às 15h

9h às 15h Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque

Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque Entrada: gratuita

Festival Techno na Rua - 3 anos - O projeto que ocupou as ruas de Campo Grande com música, arte e resistência chega à 10ª edição com um festival especial de 13 horas de programação. A atração principal é Acid Asian, referência do hard techno brasileiro com passagens por grandes festivais nacionais e internacionais.

Horário: 9h às 22h

9h às 22h Local: Plataforma Cultural

Plataforma Cultural Entrada: gratuita

Afonso Padilha - O humorista volta a Campo Grande com seu novo solo, em que aborda cotidiano, relacionamentos, vida adulta e situações pessoais com o humor irônico e o ritmo característico que marcaram sua trajetória. A apresentação será no Teatro Dom Bosco, um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade.

Horário: 18h

18h Local: Teatro Dom Bosco

Teatro Dom Bosco Entrada: a partir de R$ 127

