Fim de semana tem clima natalino no ar, Sidney Magal e muito mais na Capital

Campo Grande terá um fim de semana movimento, combinando clima natalino e nostalgia musical. A abertura oficial do “Natal dos Sonhos 2025” acende a programação festiva no Centro, com parada temática, shows e toda a ambientação típica da temporada. Enquanto isso, no Clube Estoril, Sidney Magal promete embalar o público com seus sucessos em um espetáculo cheio de energia e glamour. A cidade reúne, assim, o brilho do Natal e o carisma de um dos ícones da música brasileira em uma mesma noite de atrações.

SEXTA-FEIRA

Festival de Releituras – Teatro Mundial (… ou quase isso!) - Estudantes do Laboratório de Atuação Teatral 2025 apresentam uma série de cenas curtas baseadas em clássicos da dramaturgia mundial. As criações, todas autorais, exploram diferentes abordagens, do humor ao comentário crítico, em diversas linguagens cênicas.

Horário: 19h

Local: Teatro Allan Kardec – Av. América, 653

Entrada: Sympla

Leitura do livro “Você lembrará seus nomes” - O Sesc Cultura encerra o ano do projeto Miolo com a leitura da antologia organizada por Lubi Prates, que destaca importantes vozes da poesia negra. A atividade contará com a presença da psicanalista Aline Cantini, da escritora Monique Malcher e uma performance do Slam Plural, criando um encontro voltado para escuta e reflexão.

Horário: 19h

Local: Sesc Cultura MS

Entrada: reservas pelo link na bio do Sesc

Feira Cultural – Chácara dos Poderes - A estreia da feira reúne produtores locais com opções como pães artesanais, culinária oriental, cogumelos frescos e outros itens. A programação acontece ao ar livre, em uma área rodeada pela natureza.

Horário: a partir das 17h

Local: Av. Cruz de Lorena – ao lado do Condomínio Lieu Unique

Entrada: gratuita

Flashback Blues Bar - As bandas Control A e Patty Araújo revivem clássicos dos anos 80 e 90 que marcaram o Flashback do Brasil e internacional.

Horário: a partir das 20h

Local: R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: somente na hora R$ 30,00

DRAG SUPER - Uma competição que unir beleza, shade e fogo no parquinho, com a presença de Adora Black, do Drag Race Brasil. Line-up: Gaga Funkeira, Lauanda e Gustavo Freitas.

Horário: 20h

Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária

Entrada: R$10 a noite toda.

SÁBADO

Natal dos Sonhos 2025 – Abertura Oficial - O início do Circuito Natalino no Centro de Campo Grande contará com uma parada temática, atrações musicais e a tradicional decoração especial que marca a chegada das festividades de fim de ano.

Horário: a partir das 18h

Local: Circuito Natalino – Centro

Entrada: gratuita

Baile do Magal – Sidney Magal Sidney Magal sobe ao palco com um espetáculo cheio de nostalgia, reunindo seus grandes sucessos em uma apresentação com banda ao vivo e bailarinos. Um show pensado para quem aprecia os clássicos da música brasileira.

Horário: 20h

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20

Entrada: a partir de R$ 135

Labhits Blues Bar Festival - O festival reúne dez vocalistas em homenagens a bandas como Coldplay, Foo Fighters, Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers. A banda Labhits se mantém no palco durante toda a programação, que soma mais de quatro horas de apresentações ininterruptas.

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Horário: 20h

Entrada: R$ 35

SAPA POINT - Tava faltando um rolê dedicados às sáficas, né? Agora não falta mais! Tem estreia do SAPAPOINT com muita coleção de velcro. Line-up: Jubba, Amanda Ka e LadyAfroo e Show ao vivo: Larissa & Mariana.

Horário: 20h

Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária

Entrada: Antecipados disponíveis Sympla

DOMINGO

PONTOKÊ - Fechando o findi, o Pontokê faz a boa de quem tem se garante no gogó, reúne a galera e vem soltar seu talento cantando clássicos no karaokê mais amado da cidade.

Horário: 20h

Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária

Entrada: Free.

Bando do Velho Jack – 30 Anos - Para celebrar três décadas de trajetória, o Bando do Velho Jack realiza um show gratuito ao ar livre. A apresentação reúne músicas marcantes da banda e deve atrair fãs de várias gerações.

Horário: 17h

Local: Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações

Entrada: gratuita

