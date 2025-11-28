Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cultura

Fim de semana tem clima natalino no ar, Sidney Magal e muito mais na Capital

Além disso, tem festivais de leitura, feira cultural, flashback, entre outros, são atrações pra todos os gostos e público, confira nossa agenda completa abaixo

28 novembro 2025 - 14h37Taynara Menezes
Sidney Magal Sidney Magal   (Foto: Denise Andrade/ Divulgação)
Dr Canela

Campo Grande terá um fim de semana movimento, combinando clima natalino e nostalgia musical. A abertura oficial do “Natal dos Sonhos 2025” acende a programação festiva no Centro, com parada temática, shows e toda a ambientação típica da temporada. Enquanto isso, no Clube Estoril, Sidney Magal promete embalar o público com seus sucessos em um espetáculo cheio de energia e glamour. A cidade reúne, assim, o brilho do Natal e o carisma de um dos ícones da música brasileira em uma mesma noite de atrações.

SEXTA-FEIRA 

Festival de Releituras – Teatro Mundial (… ou quase isso!) - Estudantes do Laboratório de Atuação Teatral 2025 apresentam uma série de cenas curtas baseadas em clássicos da dramaturgia mundial. As criações, todas autorais, exploram diferentes abordagens, do humor ao comentário crítico, em diversas linguagens cênicas.

Horário: 19h
Local: Teatro Allan Kardec – Av. América, 653
Entrada: Sympla

Leitura do livro “Você lembrará seus nomes” - O Sesc Cultura encerra o ano do projeto Miolo com a leitura da antologia organizada por Lubi Prates, que destaca importantes vozes da poesia negra. A atividade contará com a presença da psicanalista Aline Cantini, da escritora Monique Malcher e uma performance do Slam Plural, criando um encontro voltado para escuta e reflexão.

Horário: 19h
Local: Sesc Cultura MS
Entrada: reservas pelo link na bio do Sesc

Feira Cultural – Chácara dos Poderes - A estreia da feira reúne produtores locais com opções como pães artesanais, culinária oriental, cogumelos frescos e outros itens. A programação acontece ao ar livre, em uma área rodeada pela natureza.

Horário: a partir das 17h
Local: Av. Cruz de Lorena – ao lado do Condomínio Lieu Unique
Entrada: gratuita

Flashback Blues Bar - As bandas Control A e Patty Araújo revivem clássicos dos anos 80 e 90 que marcaram o Flashback do Brasil e internacional. 

Horário: a partir das 20h
Local: R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: somente na hora R$ 30,00

DRAG SUPER - Uma competição que unir beleza, shade e fogo no parquinho, com a presença de Adora Black, do Drag Race Brasil. Line-up: Gaga Funkeira, Lauanda e Gustavo Freitas.

Horário: 20h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: R$10 a noite toda.

SÁBADO 

Natal dos Sonhos 2025 – Abertura Oficial - O início do Circuito Natalino no Centro de Campo Grande contará com uma parada temática, atrações musicais e a tradicional decoração especial que marca a chegada das festividades de fim de ano.

Horário: a partir das 18h
Local: Circuito Natalino – Centro
Entrada: gratuita

Baile do Magal – Sidney Magal Sidney Magal sobe ao palco com um espetáculo cheio de nostalgia, reunindo seus grandes sucessos em uma apresentação com banda ao vivo e bailarinos. Um show pensado para quem aprecia os clássicos da música brasileira.

Horário: 20h
Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20
Entrada: a partir de R$ 135

Labhits Blues Bar Festival - O festival reúne dez vocalistas em homenagens a bandas como Coldplay, Foo Fighters, Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers. A banda Labhits se mantém no palco durante toda a programação, que soma mais de quatro horas de apresentações ininterruptas.

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Horário: 20h
Entrada: R$ 35

SAPA POINT - Tava faltando um rolê dedicados às sáficas, né? Agora não falta mais! Tem estreia do SAPAPOINT com muita coleção de velcro. Line-up: Jubba, Amanda Ka e LadyAfroo e Show ao vivo: Larissa & Mariana.

Horário: 20h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Antecipados disponíveis Sympla

DOMINGO

PONTOKÊ - Fechando o findi, o Pontokê faz a boa de quem tem se garante no gogó, reúne a galera e vem soltar seu talento cantando clássicos no karaokê mais amado da cidade.

Horário: 20h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Free.

Bando do Velho Jack – 30 Anos - Para celebrar três décadas de trajetória, o Bando do Velho Jack realiza um show gratuito ao ar livre. A apresentação reúne músicas marcantes da banda e deve atrair fãs de várias gerações.

Horário: 17h
Local: Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações
Entrada: gratuita

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande
Cultura
O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande
Ainda dá tempo: Burger Fest com receitas exclusivas encerra neste fim de semana
Cultura
Ainda dá tempo: Burger Fest com receitas exclusivas encerra neste fim de semana
chef Henrique Soares
Cultura
Chef pantaneiro recebe Selo Made in Pantanal
Os repasses ocorrerão anualmente, com valor médio de R$ 1.681.948,66 por ano
Cultura
Dourados receberá mais de R$ 6,7 milhões para investimento em cultura até 2029
Cantor era ícone do cenário musical
Cultura
Morre, aos 81 anos, Jimmy Cliff, um dos maiores nomes do reggae
MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande
Cultura
MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande
Blues Bar comemora 30 anos da casa com homenagens a grandes nomes do rock
Cultura
Rock, arte e teatro movimentam o sábado em Campo Grande
Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista
Cultura
Tributo a Tom Jobim, Baile da Consciência Negra e rock alternativo agitam o fim de semana
Pedro Gois amava o que fazia, que era pintar e construir obras
Cultura
Morre artista plástico Pedro Gois, escultor do 'O Beijo' no Lago do Amor
Comidas típicas
Economia
Cesta de Natal deve ficar 4,53% mais cara em 2025, aponta prévia do IPC-Fipe

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família