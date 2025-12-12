Menu
Fim de semana tem Ana Paula Valadão, encontro de violeiros e programação natalina

Confira abaixo a agenda dessa semana que traz música, fé e tradição

12 dezembro 2025 - 16h10Taynara Menezes
Ana Paula Valadão se apresenta com repertório natalino Ana Paula Valadão se apresenta com repertório natalino   (Foto: Divulgação)
Dr Canela

O fim de semana em Campo Grande traz música, fé e tradição. Na sexta, Ana Paula Valadão se apresenta com repertório natalino na Praça Ary Coelho. No domingo, o 3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS celebra a música caipira e a cultura de raiz. Entre eles, a cidade ainda oferece feiras, shows e atrações para todos os gostos.

SEXTA-FEIRA

Feira do Baobá – A Feira do Baobá chega em sua edição natalina reunindo expositores, produtos locais e diversas atrações culturais. A parceria com a UFMS garante novidades e uma noite movimentada.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara), Rua Vila Lobos, 15
Entrada: Gratuita

Orquestra da Família – Clássicos natalinos e hinos gospel compõem o repertório deste concerto especial, que busca emocionar o público e celebrar o espírito do Natal.
Horário: 19h30
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: Gratuita

Legião Urbana Cover Porto Alegre - Os grandes sucessos da Legião Urbana ganham nova interpretação no palco do Blues Bar, em um show especial para os fãs do rock nacional.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro
Entrada: R$ 25,00 (2º lote)

Ana Paula Valadão – A cantora apresenta um repertório dedicado ao louvor e às tradições natalinas em uma noite de música e celebração na Praça Ary Coelho.
Horário: 20h30
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: Gratuita

Canalhas Mosh Fest - O festival reúne as bandas Bayside Kings (SP), Burning Universe (MS) e XupaKabras (MS) para uma noite intensa de hardcore na Cervejaria Canalhas.
Horário: 19h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 30,00 (2º lote)

Feira Underground - A cena alternativa entra no clima das festas de fim de ano com a edição “Valeu Natalina”, na 7ª Feira Underground. 
Horário: 16h às 22h
Local: Praça Cuiabá

 

SÁBADO 

Rock ‘n’ Friends – NAIP + Larissa e os Pexe - O Lupland recebe uma noite dedicada ao rock sul-mato-grossense. NAIP e Larissa e os Pexe dividem o palco em um encontro leve, descontraído e cheio de clássicos que marcaram gerações.
Horário: 18h30 às 23h55
Local: Lupland, Rua Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: Ingressos limitados (link disponível para compra)

Espetáculo Carne Viva - A criação de Estefânia Bueno chega à Casa da Cultura trazendo à cena relatos reais de mulheres transformados em dramaturgia potente. Estefânia e Madu Flores conduzem uma performance que mistura vulnerabilidade, força e reflexão.
Horário: 20h
Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena
Entrada: Gratuita

“Natal Pintado à Mão” -  A criançada poderá soltar a imaginação e ilustrar o natal do seu jeito! As inscrições são gratuitas e realizadas pelo app do shopping.
Horário: 15h
Loacal: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita

Ratto – Show Acústico - Ratto volta a Campo Grande com um show intimista, revisitando grandes sucessos da música brasileira em versões acústicas marcadas pela emoção e pela interpretação expressiva do cantor.
Horário: 18h às 23h30
Local: Sunset Growler Station
Entrada: R$ 50,00 (couvert antecipado)

Espetáculo “Eco(ar): na natureza, as histórias são assim” - A Escola de Dança da UFMS apresenta seu trabalho de encerramento do ano, abordando a relação entre natureza, histórias e movimento. O espetáculo reúne diferentes modalidades de dança em uma proposta sensível e visualmente marcante.
Horário: 18h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: Gratuita (com reserva)

Tonho Sem Medo - Cervejaria Canalhas abre espaço para uma noite de rock enérgico com a banda Tonho Sem Medo. O grupo promete um show direto, animado e cheio da identidade roqueira que o público já conhece.
Horário: 20h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 20,00 (1º lote)
 

DOMINGO

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS - Campo Grande recebe mais de uma centena de violeiros vindos de várias regiões do país para a terceira edição do encontro, um grande momento de celebração da música caipira, da tradição oral e da cultura de raiz que marca o estado.
Horário: 16h
Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal)
Entrada: Gratuita

BBQ apresenta Stranger Baile - O Ponto Bar entra no clima de mundo invertido para uma noite temática inspirada em Stranger Things. A festa aposta em iluminação vermelha, ambientação especial e sets de música eletrônica para transformar a pista até o amanhecer.
Horário: 23h às 04h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 15,00 (2º lote)

Disco na Rua - Traga seu disco favorito e ouça com a galera do Capivas Cervejaria. 
Horário: 20h30
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuito

Dr Canela
