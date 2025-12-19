Fim de semana tem shows sertanejos gratuitos e programação natalina na Capital

Campo Grande entra no clima de fim de semana com shows sertanejos gratuitos, nesta sexta-feira (19) tem apresentação da dupla Fred e Victor em mais uma edição do Meu Bairro é Show. No sábado (20) tem Patrícia e Adriana com apresentação gratuita também. A agenda também inclui ações culturais e sociais, reunindo opções para quem quer aproveitar a cidade com música ao vivo e clima de Natal.
SEXTA-FEIRA
Circuito Natalino - A programação natalina toma conta do centro da cidade com desfile temático, personagens característicos e intervenções artísticas ao ar livre. A ação é voltada especialmente para crianças e famílias, incentivando a ocupação dos espaços urbanos e celebrando o clima de fim de ano.
Horário: 18h30
Local: Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
Fred e Victor - A dupla sertaneja leva música durante mais uma edição do 'Meu Bairro é Show'. Com repertório popular e proposta familiar, o show acontece em estrutura aberta, reforçando a ideia de descentralização cultural e acesso gratuito.
Horário: 19h
Local: Bairro Tiradentes — Avenida Rouxinol com Rua Getúlio
Entrada: gratuita
109 anos de Manoel de Barros - Uma noite dedicada à celebração do nascimento do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros. A programação reúne música, poesia e artes visuais, com destaque para o show Raphael Vital – Voz & Cordas, além de instalação poética e intervenções artísticas inspiradas na obra do autor.
Horário: das 19h às 22h
Local: Casa-Quintal Manoel de Barros
Entrada: ingressos limitados, à venda pelo Sympla
KISS Cover Assunção - O tributo à banda KISS traz um repertório focado nos grandes clássicos do grupo norte-americano. Com figurino, maquiagem e performance inspirados na banda original, o show é voltado aos fãs de rock e hard rock.
Horário: 20h
Local: Blues Bar - 15 de Novembro, 1186 Centro
Entrada: a partir de R$ 35,00 - site
Baile do Buraco Quente - Festa noturna com proposta dançante e seleção musical voltada aos grandes batidões. O evento acontece no Ponto Bar e promete uma atmosfera inspirada na nova temporada da série Stranger Things.
Horário: 23h
Local: Ponto Bar, Campo Grande
Entrada: paga (valores informados no local ou antecipadamente)
SÁBADO
Festival de Natal - Voltado às crianças da região do bairro Serraville, o Festival de Natal promovido pelo Projeto Social + Feliz reúne brincadeiras, atividades recreativas e atrações temáticas. A programação inclui casa do Papai Noel, algodão-doce, touro mecânico e outras opções pensadas para o público infantil.
Horário: 16h
Local: União da Serra, Bairro Serraville
Entrada: gratuita
Orquestra de Natal da PM - A banda de música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apresenta um concerto com repertório de clássicos natalinos. A atração integra a programação de fim de ano do shopping e é indicada para toda a família.
Horário: 19h
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: gratuita
Patrícia e Adriana - A dupla sertaneja dá continuidade ao projeto cultural que leva música ao vivo a áreas residenciais da cidade. Com repertório popular e formato aberto ao público, o show prioriza o acesso gratuito e a convivência comunitária.
Horário: 19h
Local: Rua Cecílio Arruda de Araújo com Rua Evelina Selingardi, bairro Dom Antônio Barbosa
Entrada: gratuita
Linkin Park Cover Brazil - Tributo à banda Linkin Park, o show percorre diferentes fases da carreira do grupo, com execução ao vivo de músicas que marcaram o rock alternativo e o nu metal. A apresentação é voltada aos fãs do gênero.
Horário: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: a partir de R$ 40,00
DOMINGO
Programação Natalina no Centro - As ações culturais de Natal continuam movimentando a região central da cidade com apresentações abertas ao público, intervenções artísticas e circulação de personagens temáticos.
Horário: tarde e noite
Local: Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento - Última edição do ano do encontro que promove conversas sobre memória urbana e patrimônio cultural. Nesta edição, o convidado é Athayde Nery, que participou diretamente do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.
Horário: 8h30
Local: Casa Amarela — Rua dos Ferroviários, 118
Entrada: gratuita
Pizza Beneficente pela Clínica da Alma - Ação solidária voltada à arrecadação de recursos para o acolhimento e tratamento gratuito de pessoas em situação de rua e com dependência química. As pizzas, nos sabores calabresa e marguerita, são vendidas para retirada no local.
Horário: das 9h às 14h
Local: Igreja Tabernáculo da Glória — Rua Brilhante, 2190
Entrada: R$ 50 por unidade
Fica Mais Um Pouco – Marina Peralta - Show intimista marca o retorno da cantora e compositora Marina Peralta a Campo Grande em uma apresentação especial de fim de ano. A noite conta com participação de artistas locais, além de sarau com microfone aberto e discotecagem.
Horário: não informado
Local: Casa Jardim Secreto — região central
Entrada: R$ 30 (antecipado via Pix)