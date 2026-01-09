Menu
Feiras, cultura e Museu do Videogame movimentam o fim de semana na Capital

Gastronomia, artesanato, exposições interativas e programação cultural para toda a família de sexta a domingo

09 janeiro 2026 - 15h52Taynara Menezes    atualizado em 09/01/2026 às 16h40
Museu começa neste sábado com programação de graçaMuseu começa neste sábado com programação de graça   (Foto: Divulgação)

O fim de semana chega com programação variada em Campo Grande, reunindo música, cultura, gastronomia, exposições e atividades para todas as idades. De sexta a domingo, há opções para quem quer dançar, se divertir, explorar arte e tecnologia ou aproveitar eventos ao ar livre com a família e amigos. Confira os destaques de cada dia e programe-se. 

SEXTA-FEIRA

Bailinho - Sextou no Ponto tem diversão à vontade com o bailinho do Line-up: Deumathh, LadyAfroo e Gustavo Freitas
Local: Ponto Bar
Horário: 20h
Entrada: R$5 na hora.

Feira do Baobá: A primeira edição da feira traz arte, cultura, economia criativa e gastronomia, com roda de samba e atividades culturais para todas as idades.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça Brasilina
Entrada: Gratuita

Bolaxão Vinil Night no Capivas - O projeto apresenta uma noite dedicada à música brasileira, com sets exclusivos em discos de vinil pelos DJs TGB e Baile On.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuita

SÁBADO

Espetáculo "João e Maria" - Releitura do clássico dos Irmãos Grimm, com direção de Daniel Smidt. Indicado para maiores de 12 anos.
Horário: 18h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: Gratuita (ingressos pelo Sympla)

Museu do Videogame - Exposição no Shopping Bosque dos Ipês com consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios diários, apresentações especiais como o Arcade in Concert e participação do vice-campeão mundial de Just Dance nas seletivas de MS.
Horário: 15h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Oficina de Artesanato Férias: Atividade infantil de modelagem em biscuit para estimular criatividade e coordenação motora. Inscrições pelo Clube+.
Horário: 14h
Local: Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita

Hot Point - Noite de música eletrônica e dance com as DJs Lattyna, Gikka e Valto, prometendo animar a pista do Ponto Bar.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 5

Nu Metal Show - Evento dedicado aos clássicos do nu metal, com músicas de Linkin Park, Slipknot, Evanescence, Korn e outras bandas que marcaram o gênero.
Horário: 22h
Local: Blues Bar
Entrada: R$ 30

Brechó Vem Garimpar - A primeira edição é sábado, na Plataforma Cultural. O evento leva 21 brechós com peças únicas para você renovar o seu guarda-roupa. 
Horário: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural Avenida Calógeras, 3015, Centro
Entrada: Gratuita

DOMINGO

Festa de Ano Novo dos Signos - Comemoração da tradição asiática para pessoas que completam idades simbólicas, promovida pela Associação Okinawa de Campo Grande.
Horário: 17h
Local: Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, 110 – Amambai
Entrada: Sistema mochiyori (levar doce ou salgado)

Feira do Panamá - Primeira edição de 2026 com opções de gastronomia, artesanato, lazer e apresentações culturais ao ar livre para toda a família.
Horário: 9h às 16h
Local: Praça do Panamá
Entrada: Gratuita

Globo de ouro - Sessão especial do Globo de Ouro no Capivas Cervejaria, com o filme Agente Secreto concorrendo, em telão e com chopp para os espectadores.
Horário: 21h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuita

