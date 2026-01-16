Esquenta de carnaval, feiras e teatro movimentam o fim de semana na Capital

O fim de semana chega com programação diversa e espalhada pela cidade. Aos poucos, o clima de folia começa a aparecer nos esquentas de carnaval, com blocos que antecipam a energia da rua e embalam a noite. Outro destaque são as feiras que ocupam praças e espaços culturais, reunindo gastronomia, arte e atividades para toda a família. Além de teatro, com espetáculo clássico em cartaz, além de opções mais leves para fechar a semana em clima descontraído. Uma agenda que mistura cultura, lazer e celebração do começo de 2026.
SEXTA-FEIRA
O Baile Todo - DJ TGB e Damazio preparam os melhores hits do funk 2000, prometendo uma noite de muita nostalgia e diversão.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Livre
Blues Bar 12 anos - O Blues Bar inicia as comemorações pelos 12 anos de história com muito rock’n’roll e clima de celebração. A festa acontece durante dois dias, com apresentação de 20 bandas.
Horário: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: 1 kg de alimento
SÁBADO
Arcade Concert - O Shopping Bosque dos Ipês entra no clima das férias com o Arcade in Concert, espetáculo que transforma trilhas clássicas de videogames em um show ao vivo, unindo música e cultura gamer.
Horário: 19h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita
Blues Bar 12 anos - A programação de aniversário segue no sábado com mais uma noite dedicada ao rock e à história do bar.
Horário: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: a partir de R$ 20
Bloco Capivara Blasé - O tradicional bloco da Capital, abre oficialmente os esquentas para o carnaval 2026 com show do grupo Samba do Caramelo e artistas convidados.
Horário: 18h às 22h
Local: Plataforma Cultural
Entrada: gratuita
Bloco Só Love - O Capivas também entra no clima da folia com um esquenta de carnaval que reúne samba, alegria e boas energias.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10
Feirinha de Antiguidades - Para quem gosta de garimpar, essa programação é pra você, a feirinha traz compra, venda e troca de discos de vinil, obras de arte e antiguidades.
Horário: 10h às 15h
Local: Época Bar & Cozinha
Entrada: gratuita
DOMINGO
Pontokê - Domingo é dia de ressaca, saudade do fim de semana e microfone na mão para fechar cantando alto no Pontokê.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar CG
Entrada: free
Feira Bosque da Paz -A primeira edição de 2026 chega em clima de colônia de férias, com programação voltada às crianças, reunindo atividades, cores e sabores.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz
Entrada: gratuita
O Pagador de Promessas - O clássico de Dias Gomes entra em cena no Teatro Aracy Balabanian, acompanhando a jornada de Zé do Burro e os choques entre fé popular, intolerância e poder institucional.
Horário: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20