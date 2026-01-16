Esquenta de carnaval, feiras e teatro movimentam o fim de semana na Capital

O fim de semana chega com programação diversa e espalhada pela cidade. Aos poucos, o clima de folia começa a aparecer nos esquentas de carnaval, com blocos que antecipam a energia da rua e embalam a noite. Outro destaque são as feiras que ocupam praças e espaços culturais, reunindo gastronomia, arte e atividades para toda a família. Além de teatro, com espetáculo clássico em cartaz, além de opções mais leves para fechar a semana em clima descontraído. Uma agenda que mistura cultura, lazer e celebração do começo de 2026.

SEXTA-FEIRA

O Baile Todo - DJ TGB e Damazio preparam os melhores hits do funk 2000, prometendo uma noite de muita nostalgia e diversão.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Livre

Blues Bar 12 anos - O Blues Bar inicia as comemorações pelos 12 anos de história com muito rock’n’roll e clima de celebração. A festa acontece durante dois dias, com apresentação de 20 bandas.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: 1 kg de alimento

SÁBADO

Arcade Concert - O Shopping Bosque dos Ipês entra no clima das férias com o Arcade in Concert, espetáculo que transforma trilhas clássicas de videogames em um show ao vivo, unindo música e cultura gamer.

Horário: 19h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

Blues Bar 12 anos - A programação de aniversário segue no sábado com mais uma noite dedicada ao rock e à história do bar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: a partir de R$ 20

Bloco Capivara Blasé - O tradicional bloco da Capital, abre oficialmente os esquentas para o carnaval 2026 com show do grupo Samba do Caramelo e artistas convidados.

Horário: 18h às 22h

Local: Plataforma Cultural

Entrada: gratuita

Bloco Só Love - O Capivas também entra no clima da folia com um esquenta de carnaval que reúne samba, alegria e boas energias.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

Feirinha de Antiguidades - Para quem gosta de garimpar, essa programação é pra você, a feirinha traz compra, venda e troca de discos de vinil, obras de arte e antiguidades.

Horário: 10h às 15h

Local: Época Bar & Cozinha

Entrada: gratuita

DOMINGO

Pontokê - Domingo é dia de ressaca, saudade do fim de semana e microfone na mão para fechar cantando alto no Pontokê.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar CG

Entrada: free

Feira Bosque da Paz -A primeira edição de 2026 chega em clima de colônia de férias, com programação voltada às crianças, reunindo atividades, cores e sabores.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz

Entrada: gratuita

O Pagador de Promessas - O clássico de Dias Gomes entra em cena no Teatro Aracy Balabanian, acompanhando a jornada de Zé do Burro e os choques entre fé popular, intolerância e poder institucional.

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 20

