Ainda dá tempo: Burger Fest com receitas exclusivas encerra neste fim de semana

O Burger Fest 2025, que encerra em 30 de novembro e acontece em Campo Grande, reúne nove hamburguerias da capital: Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Chef Burger 700, Tendas Burger, LA Burgerz, Make Burgers, NaBrasa Burger, Safari Burger & Grill e York Sandwich Shop, todas com criações exclusivas para o festival.
Esta é a segunda participação oficial da capital sul-mato-grossense no circuito nacional. A edição reforça o avanço da cena gastronômica local em 2024, quando Campo Grande estreou no evento, sete casas entraram para o Ranking Nacional, destacando-se pela criatividade e identidade regional.
Ao longo de novembro, as hamburguerias apresentaram receitas autorais que combinam técnicas artesanais e ingredientes regionais
Em 2025, o festival mantém o júri técnico formado por Claudio Baran, idealizador do Burger Fest, e Marcos Vigorito, referência nacional em hambúrguer artesanal. O público também vota pelo Instagram oficial (@burgerfestoficial) e pelo site do evento até o encerramento no dia 30.