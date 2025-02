Ainda Estou Aqui bate US$ 2 milhões em bilheteria nos EUA

O filme Ainda Estou Aqui, que rendeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de Drama para Fernanda Torres e foi indicado para três categorias no Oscar 2025, já arrecadou mais de US$ 2 milhões em bilheterias fora do Brasil.

Segundo o site IndieWire, apenas neste fim de semana, o longa brasileiro arrecadou US$ 1 milhão nos 704 cinemas em que foi exibido nos EUA, que somado ao faturamento, bate US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 13,4 milhões na cotação atual, desde que chegou nas telonas norte-americanas.

Além do Globo de Ouro para Fernanda Torres, a produção também recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-americano no Goya, principal evento do cinema espanhol, neste sábado (8).

No Oscar, o filme concorre às categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

