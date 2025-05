'Ainda Estou Aqui' é homenageado com a Ordem do Mérito Cultural

Foi entregue na noite desta terça-feira (20), em cerimônia no Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, a Ordem do Mérito Cultural, que homenageou nomes envolvidos com a produção do filme ‘Ainda Estou Aqui’.

A cerimônia marca a volta da premiação, que não acontecia desde 2019, e também homenageou os 40 anos de criação do Ministério da Cultura.

Três nomes da equipe do filme ‘Ainda Estou Aqui’ – o primeiro a dar ao Brasil o Oscar de Melhor Filme Internacional – receberam a comanda. O diretor Walter Salles, a atriz Fernanda Torres e Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro que deu origem à produção, foram os nomes escolhidos.

