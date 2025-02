'Ainda Estou Aqui' perde prêmio de Melhor Filme no BAFTA

"Emilia Pérez" levou a melhor na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa, do BAFTA, e derrotou o brasileiro "Ainda estou aqui". A cerimônia da premiação, que é considerada o "Oscar britânico" acontece neste domingo (16).

Além de concorrer com o longa Walter Salles, a produção francesa também disputava a categoria com "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Kneecap" (Irlanda) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha).

Estrela de "Emilia Pérez", Zoe Saldaña foi premiada na categoria de Atriz Coadjuvante.

A conquista de "Emilia Pérez" acontece em meio ao escândalo envolvendo sua protagonista, Karla Sofía Gascón.

Gascón foi alvo de críticas por posts de teor racista e xenofóbico feitos por ela entre 2020 e 2021 no X (antigo Twitter). Ela chegou a se manifestar publicamente com tentativas de pedidos de desculpas, que também foram interpretados como ataques às pessoas que a criticavam. Em um deles, afirmou que "eles já venceram".

De acordo com o "Hollywood Reporter", devido às críticas recentes sobre seus comentários no X e entrevistas concedidas sem consulta ou coordenação com a Netflix, a atriz foi retirada da campanha do filme.

Gascón se manifestou após o diretor Jacques Audiard afirmar que ela estava "se fazendo de vítima" e dizer que esperava que sua ausência ajudasse "Emilia".

"Decidi, pelo filme, por Jacques, pelo elenco, pela equipe incrível que merece, pela linda aventura que todos nós tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que ele é, uma linda ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram feridos ao longo do caminho", escreveu

