Ajude! Grupo Casa lança vaquinha virtual para 'Encontro de Teatro entre Crianças'

O Grupo Casa - Coletivo de Artistas, está lançando uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 50.500 e custear parte da 5ª edição do ETECA (Encontro de teatro entre crianças), que será realizado entre os dias 10 e 15 de outubro, em Campo Grande, e terá programação gratuita e com acessibilidade em libras.

O Encontro de teatro entre crianças é um Festival independente e para a realização deste ano, por exemplo, ainda falta efetuar o pagamento de oficinas, da produção do Grupo Casa, e de equipamentos técnicos.

“O dinheiro da vaquinha vai colaborar com toda a construção do ETECA. O festival é oferecido gratuitamente para a cidade, para a população, mas ele é feito de forma muito coletiva e colaborativa. Então, a gente tem amarrado nesses apoios, nesses patrocínios, tanto os órgãos governamentais, quanto instituições, quanto escolas, pessoas físicas também que acreditam na arte como ferramenta fundamental no desenvolvimento de uma criança”, explicou a diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto.

Neste ano, as atrações misturam circo, teatro, dança e já tem programação confirmada de espetáculos com artistas do Estado e de Companhias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de contações de histórias infantis, rodas de conversas, feira de artesanato e shows musicais. Para celebrar a semana das crianças, a atriz Talita Farias, de 11 anos, que interpretará a cantora Delinha em musical, será a apresentadora do Festival e as crianças do Grupo Casinha estarão em cena apresentando construções autorais.

Além da vaquinha virtual, a Companhia convida escolas parceiras para estarem juntos no Festival, já que um dos objetivos do evento é refletir sobre arte e educação como aliadas no desenvolvimento da criança em todas as idades. “A gente entende que a arte precisa estar amarrada também dentro das escolas, ela precisa existir de forma livre na escola, porque também é um lugar de formação de uma criança. Então, ali é onde a arte precisa estar também, aberta para suas criações, para suas construções, para os seus pensamentos críticos, criativos, para se ampliar e se relacionar no mundo” contou Ligia.

Com quase dez anos de trajetória, a Companhia conta com mais de 40 espetáculos no repertório, mais de 1000 alunos já passaram pela escola e tem participação em mais de 20 festivais, como na última edição do Festival de Inverno de Bonito, com o espetáculo “As Preciosas”.

