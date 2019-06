Almir, Isaac e Espíndola recebem “Doutor Honoris Causa” em julho

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os artistas Almir Sater, Isaac de Oliveira e Humberto Espíndola vão receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O título é a maior homenagem do meio acadêmico, concedido a quem tenha contribuído com a sociedade.

A decisão foi aprovada por unanimidade na 140ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário (Coun). A entrega dos títulos será realizada em solenidade conjunta no dia 22 de julho, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitária em Campo Grande.

Almir Sater é um compositor, instrumentista e cantor sul-mato-grossense e por sua carreira artística e influência cultural, foi indicado à homenagem pelo pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Marcelo Fernandes.

Já o artista plástico Isaac de Oliveira contribui com sua arte para a consolidação da cultura sul-mato-grossense nos cenários nacional e internacional e foi indicado pelo diretor do Campus de Aquidauana (CPAQ), professor Auri Claudionei Matos Frübel.

O também artista plástico Humberto Espíndola foi indicado pela professora Vera Lúcia Penzo, diretora da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc) como uma forma de reconhecimento aos mais de 50 anos de produção artística relevante para a cultura sul-mato-grossense, com destaque no cenário internacional.

Deixe seu Comentário

Leia Também