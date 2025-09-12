Menu
Cultura

Almir Sater vira inspiração para hambúrguer e criador espera encontro na Capital

Além disso, artista poderá provar o alimento na Bienal do Pantanal

12 setembro 2025 - 08h23
O famoso hambúrguer inspirado no artistaO famoso hambúrguer inspirado no artista   (Divulgação)

A gastronomia sul-mato-grossense inova mais uma vez e um hambúrguer inspirado em Almir Sater faz o criador esperar por um encontro em Campo Grande e, porque não, vê-lo experimentar a iguaria na Bienal do Pantanal.

O empresário Felipe Loureiro, proprietário do Tchoco Burguer, lançou o 'Kãoboy' em homenagem ao cantor, que nada mais é um hambúrguer feito com linguiça de Maracaju apimentada, geleia de pimenta agridoce, cebola roxa caramelizada e queijo regional.

A receita traz todas as essências e identidade sul-mato-grossense, furando a bolha dos modelos tradicionais de hambúrgueres.

Loureiro espera por um encontro com Almir na Bienal do Pantanal, já que o artista está com show marcado para o dia 4 de outubro, na abertura do evento. "Desde que criei o ‘Kãoboy’, sonho com o momento em que ele possa experimentar. Seria um marco para nós e para a cultura gastronômica do Estado", afirma.

A estreia da Bienal do Pantanal coloca a Capital no centro da cena literária, cultural e musical do Brasil, reunindo 70 convidados de 10 estados e autores do Paraguai e da Argentina.

Entre os destaques estão Leandro Karnal, Ana Maria Gonçalves e, claro, Almir Sater, que sobe ao palco no dia 4 de outubro, às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A entrada é gratuita.

