É amante do rock? Campo Grande é palco do 1° Rock Fest nesta quinta-feira

A Plataforma Cultural, em Campo Grande, será palco do 1° Rock Fest, nesta quinta-feira (14), um evento gratuito, independente e direcionado para os amantes do ritmo musical.
A proposta, segundo a organização, é realizar novas edições mensalmente, criando um novo ponto de encontro para quem vive e respira cultura.
Entre as bandas que estarão presentes no evento, está 'Cabeça de Bagre', formada neste ano com ex-integrantes do Muchileiros. Além deles, estão 'Sócio e os Procurados' e 'Blueasy'.
O Mulherio das Letras – MS, com autoras como Gleycielli Nonato Guató e Diana Pilatti, coloca a mulher no centro da cena literária.
O artista Julián Vargas criará pinturas ao ar livre, explorando texturas e cores na frente do público. O evento ainda terá moda autoral, poesia, gastronomia e expositores locais.
Serviço:
Data: 14/08 (quinta-feira)
Horário: 17h às 22h
Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015
Entrada: Gratuita