Ângelo Arruda lança livro de poesias e CD nos dias 21 e 30 de outubro

O arquiteto e urbanista e ex-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e agora poeta e compositor Ângelo Arruda, lança no dia 21 de outubro as 19h seu livro "A simplicidade do Abismo"

O lançamento do livro poderá ser acompanhado virtualmente pelo Facebook e Youtube da Editora Traços & Capturas.

A obra literária é um trabalho autoral, mais maduro, pelo caminhar das letras no tempo e pelo flutuar do pensamento. "Aqui me desdobro para encontrar as raízes da minha poética, minhas influências, recortando paisagens e lugares, objetos e instintos. Nesse livro sou eu quem me lanço no espaço para a contemplação do olhar, para o triturar dos versos entre as estrelas e para o reencontro de mim mesmo". O trabalho tem capa de Guto Barros e apresentação de Moriel Costa e Alex Fraga além de um adendo poético com poemas de Carlos Anselmo, irmão falecido do autor Ângelo Arruda.

Já o CD "Régua e Compasso:arquitetando a música, que será lançado dia 30 de outubro às 20h, pelo canal do Youtube de Gilson Espíndola, é o segundo trabalho autoral de Ângelo Arruda, e foi produzido por Otávio Neto e Gilson Espíndola e cantam, além do autor, Geraldo Espíndola, Begét de Lucena, Karla Coronel, Chicão Castro, Zeh Rocha além de Gilson e Otávio Neto.

São 12 canções que você pode escutar em todas as plataformas (Spotify, Deezer, Napster, Shazam, Amazon, Tidal, Pandora,IMusic) e no canal do Youtube. Os ritmos são diversos. Blues, xote, bossa nova, samba soul, MPB e a novidade são duas músicas instrumentais.

Para os campo-grandenses, o livro está à venda no Instituto Amigos do Coração (67) 3023.4145) e o CD está com o Gilson Espindola (67) 99209.1973.





Deixe seu Comentário

Leia Também