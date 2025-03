'Anora' Ã© o grande vencedor do Oscar e estÃ¡ nos cinemas; saiba onde assistir na Capital

Na noite deste domingo (2), 'Anora' conquistou o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2025, além de levar mais quatro estatuetas em categorias importantes, consolidando-se como o grande vencedor da noite.

Dirigido por Sean Baker, o filme brilhou com um total de cinco vitórias em seis indicações, superando até produções brasileiras em algumas disputas.

Para quem está ansioso para conferir a obra premiada, Anora está em cartaz nos cinemas brasileiros, em Campo Grande, o Cinépolis está com o filme em cartaz no Shopping Norte Sul. No entanto, ainda não há previsão para a sua estreia em plataformas de streaming.

Anora narra a história de uma stripper que se envolve com o filho de um empresário russo, iniciando um romance que logo se transforma em um conto de fadas moderno.

Após um casamento impulsivo em Las Vegas, o panorama muda quando a família do noivo tenta anular a união, dando início a uma série de conflitos.

Além de Anora, O Brutalista, outro destaque da noite, também está em cartaz nos cinemas.

