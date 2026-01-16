Menu
Cultura

Anota aí! Carnaval de rua começa dia 7 de fevereiro e termina no dia 21 na Capital

Calendário dos blocos de rua foi anunciado pela ABC

16 janeiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Bloco das Depravadas abrem a folia em Campo GrandeBloco das Depravadas abrem a folia em Campo Grande   (Manu Komiyama)

O Carnaval de rua já tem dia e hora para começar em Campo Grande. É isso mesmo, o calendário oficial dos blocos de rua foi divulgado pela ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande) e o primeiro evento acontece no dia 7 de fevereiro, a partir das 9h da manhã.

Estando no calendário oficial de festividades de Mato Grosso do Sul, a expectativa é a mesma de 2025, quando foi registrado mais de 100 mil foliões nas ruas, além de turistas.

O festejo reacende a potência econômica e turística da cidade, movimentando lojistas, restaurantes e até mesmo a rede hoteleira. “Nos últimos anos, o Carnaval de Campo Grande vem mostrando sua capacidade de dialogar com a sociedade em pautas necessárias para a comunidade e, também, tem apresentando sua força econômica e turística para a cidade”, disse Thallyson Perez, presidente do ABC.

Vale ressaltar que o Carnaval de Campo Grande foi declarado como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul pela Assembleia Legislativa do Estado.

Confira o calendário:

7 de fevereiro

  • Bloco As Depravadas – Bar do Zé, na Barão do Rio Branco, 1213, às 9 horas
  • Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, na rua Aquidauana, 28, às 16 horas
  • Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal– na avenida Fábio Zahran, 316, às 15 horas

8 de fevereiro

  • Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14 horas

13 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15 horas
  • Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, 103, às 16 horas
  • Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, 91, às 16 horas

14 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15 horas
  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15 horas
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, 68, às 16 horas

15 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14 horas

16 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14 horas
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, 68, às 16 horas
  • Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, na Vila Margarida, às 16 horas

17 de fevereiro

  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária – 15 horas

21 de fevereiro

  • Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 17 horas
  • Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14 horas

O ABC foi criado no dia 23 de julho de 2024 com o objetivo de fortalecer o carnaval de rua de Campo Grande. Hoje 13 blocos integram a associação. São eles: Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, Ipa Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Subaquera e Bloco Eita!.

