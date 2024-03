Após dez anos, Conferência Nacional de Cultura volta a acontecer

A última Conferência Nacional de Cultura havia acontecido em dezembro 2013, mas a reunião foi trazida de volta ao cenário brasileiro. O 4º CNC encerrou ontem (08) em Brasília, após dar destaque à participação social nas políticas públicas sobre cultura.

Na Conferência, que durou cinco dias, foram aprovadas 30 propostas que irão compor o documento final do CNC, para dar rumo ao setor no Brasil nos próximos dez anos. Esse resultado veio de atividades como análises, consultas, escutas, sugestões, debates, embates, votações e aprovações.

O Plano Nacional de Cultura será escrito com base nas decisões tomadas durante o CNC e nos debates com os conselhos de cultura nos estados e municípios. Visto que delegados eleitos de todas as regiões do Brasil, representantes de governos municipais, estaduais, federais e artistas convidados estiveram presente nos cinco dias de evento.

No total, estiveram presentes cerca de cinco mil pessoas. O encerramento foi ao som de Daniela Mercury.

