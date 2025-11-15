Menu
Cultura

Após dois anos, Dance Fest volta no próximo fim de semana em Campo Grande

O festival retorna com batalhas, workshops e intervenções urbanas ocupando o Rádio Clube Cidade e Praça do Rádio

15 novembro 2025 - 17h49
Dance Fest no Armazém Cultural (2022)Dance Fest no Armazém Cultural (2022)   (Divulgação)

A 12ª edição do MS Dance Fest volta a acontecer em Campo Grande com programação de quinta (20) a domingo (23), no Rádio Clube Cidade e a Praça do Rádio Clube, locais simbólicos para o movimento, onde há 29 anos, nasceu o projeto Funk-se, marco da cultura urbana no Estado.

Com batalhas, competições, workshops, performances e intervenções urbanas, o MSDF 2025 reafirma o compromisso de ser um espaço de formação, celebração e resistência. A programação inclui ainda uma intervenção do grupo Zumb.boys (SP), no sábado (22), na Rua 14 de Julho com a Rua Barão do Rio Branco, ao meio-dia. Informações na íntegra você encontra no Instagram (@espacofnk).

O diretor do grupo Funk-se e idealizador do festival promete que essa será a edição "mais pesada da história" e com maior amplitude. “Pela primeira vez, teremos uma competição de K-Pop, uma noite para estilos que não se encaixam nas danças urbanas, o módulo MSDF Academy, com foco em capacitação artística, e as tradicionais batalhas e competições com premiação em dinheiro. Essa edição foi pensada para contemplar todas as linguagens da dança e suas potências”.

Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o evento retoma sua grandeza com estrutura ampliada e programação que vai do palco à rua. “O que mais me emociona é ver a Praça do Rádio Clube cheia de famílias, com crianças e jovens vibrando com a dança. É isso que me move: saber que esse festival segue inspirando gerações e mantendo viva a arte mais sensível de todas — a dança”, completa Clair.

MSDF Academy: formação para além da técnica

Voltado a bailarinos profissionais, diretores, coreógrafos e intérpretes-criadores, o MSDF Academy propõe uma imersão na escuta do corpo e na criação artística. O módulo recebe nomes de destaque nacional, entre eles Gladstone Navarro, Henrique Lima, André Rockmaster e Vitor Hanamoto, que ministra a oficina “Corpo entre Ar”.

Os workshops reúnem artistas que representam o presente e o futuro da dança brasileira, como Natasha Sousa, Vitor Lock e Vini Gomes (SP) e Max Moura (MS). As colabs terão nomes importantes da cena sul-mato-grossense e nacional como o duo Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca, e um trio formado por Jaqueline Basílio, Fernando Gomes e Samuel Santana (Sassá).

Outra participação marcante é Max Moura (MS), artista de Sonora, que participou de todas as edições do festival como competidor e agora retorna como professor. “O que mais me marca não são só os prêmios e foram 11 títulos com a Cia Movimento Dance , mas as histórias, as trocas e as conexões que o MSDF proporciona. Voltar agora como convidado e professor é uma forma de retribuir tudo o que vivi ali".

Na oficina que ministra, Max traz a essência dos anos 90 misturada a técnicas contemporâneas do hip hop. “A dança pra mim é contar histórias, é se conectar. Quero inspirar os novos talentos e mostrar que o foco não é o resultado, mas a mensagem que cada corpo quer passar. O festival é um espaço de crescimento e descobertas — um lugar onde todos são protagonistas do seu próprio universo da dança".

Premiação e homenagem 

O festival entrega premiações em dinheiro e presta homenagem à artista plástica e professora Sarah Figueiró, pioneira da dança em Mato Grosso do Sul. .

Serviço - MS DANCE FEST 2025 
• Rádio Clube Cidade – Rua Barão do Rio Branco, 1924, Centro de Campo Grande
• Praça do Rádio Clube – Avenida Afonso Pena, Centro

Entrada gratuita/Classificação Livre


Programação completa

Dia 20 (quinta-feira)

Rádio Clube Cidade

09h – 12h | MS Dance Academy – Henrique Lima e Gladstone Navarro
12h – 14h | Almoço
14h30 – 15h45 | Workshop – Vini Gomes
16h – 16h30 | Palco livre / Showcase
16h45 – 18h | Aula colab – Ariel Ribeiro e Lavínia de Lucca
19h30 – 21h | MS Dance Academy - Vitor Hamamoto
19h – 21h30 | Competição K-Pop


Dia 21 (sexta-feira)

Rádio Clube Cidade

08h30 – 09h45 | Workshop – Natasha Sousa
10h – 10h30 | Showcase
10h30 – 11h45 | Workshop – Max Moura
12h – 14h | Almoço
14h30 – 15h45 | Workshop – Vitor Lock
16h – 16h30 | Palco livre / Showcase
16h45 – 18h | Aula colab – Fernando Gomes, Jaqueline Basílio e Sassá
17h – 19h30 | MS Dance Academy – Gladstone Navarro

Praça do Rádio Clube
19h – 21h30 | Prêmio Sarah Figueiró


Dia 22 (sábado)

Rádio Clube Cidade

09h – 10h30 | MS Dance Academy – Vitor Hamamoto
10h30 – 12h | MS Dance Academy – Henrique Lima
12h – 14h | Almoço / Intervenção Zumb.boys
14h30 – 15h45 | Workshop – Vini Gomes
16h – 16h30 | Showcase
16h – 18h | MS Dance Academy – André Rockmaster
16h45 – 18h | Workshop – Natasha Sousa
22h30 | Festa do MSDF

Praça do Rádio Clube
19h – 21h30 | Competição de Danças Urbanas


Dia 23 (domingo)

Rádio Clube Cidade
14h – 17h | Batalhas

