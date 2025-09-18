Após sucesso internacional, filme Sul-Mato-Grossense chega às plataformas digitais

A produção sul-mato-grossense 'Do Sul, a Vingança' já conquistou reconhecimento em importantes festivais internacionais. Após ser lançado nos cinemas em maio, o filme agora está disponível para o público nas plataformas de streaming como Prime Video, Apple TV, VivoPlay e YouTube Filmes.
Dirigido por Fábio Flecha, ele conta que o longa nasceu de um orçamento enxuto, a produção venceu prêmios no Los Angeles Film Awards (LAFA) e no Hollywood Best Indie Film Awards, além de ser finalista no Cannes World Film Festival e no Stockholm City Film Festival.
“Em um cenário de conflitos históricos na fronteira trinacional, onde a cultura brasileira se mescla com a paraguaia e a boliviana, 'Do Sul: A Vingança' mistura ação e comédia em uma aventura no Velho Oeste brasileiro, com suas próprias lendas e costumes”, explicou.
Sinopse
O enredo de Do Sul: A Vingança segue o escritor Lauriano, que parte para a fronteira trinacional entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, em busca de material para seu novo livro. No entanto, sua investigação sobre um misterioso "Jacaré" acaba o envolvendo em uma jornada repleta de ação, personagens excêntricos e conflitos com o crime organizado. O filme mescla ação e comédia enquanto explora o caos e a vastidão silenciosa de uma região marcada por contrastes e desafios.
O longa é um retrato da cultura e dos conflitos históricos vividos na fronteira sul-mato-grossense, onde as tradições do Brasil se encontram com a do Paraguai e da Bolívia. Ao misturar elementos da comédia com a tensão de uma trama de ação, Do Sul: A Vingança oferece uma perspectiva única sobre o Velho Oeste brasileiro, com suas lendas, costumes e uma trama que une o peculiar e o perigoso.
Ficha Técnica
Título: Do Sul: A Vingança
Gênero: Ação / Comédia
Duração: 107 minutos
Direção e Roteiro: Fábio Flecha
Roteirista colaborador: Edson Pipoca
Produção: Tania Sozza
Produtora: Render Brasil
Distribuidora: Kolbe Arte
Elenco:
Espedito Di Montebranco (Jacaré)
Bruno Moser (Febem)
Felipe Lourenço (Lauriano)
Leandro Faria (Victor Bautista)
Luciana Kreutzer (Dra. Lucia)
Victor Samudio (Edson)
David Cardoso (Coronel Massada)
Priscila Godoy (Bruna)
Premiações e Seleções
Vencedor: Melhor Filme Independente | Los Angeles Film Awards (EUA)
Vencedor: Melhor Filme Independente | Hollywood Best Indie Film Awards (EUA)
Finalista: Stockholm City Film Festival (Suécia)
Finalista: Cannes World Film Festival (França)
Selecionado: Red Movie Awards (França)
Selecionado: New York Lift-Off Film Festival (EUA)
Filme Convidado: Bonito CineSur (Brasil)
Este filme não só reflete a riqueza da cultura sul-mato-grossense, mas também destaca o potencial do cinema independente brasileiro, que segue conquistando espaços importantes nos maiores festivais de cinema do mundo.