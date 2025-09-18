Após sucesso internacional, filme Sul-Mato-Grossense chega às plataformas digitais

A produção sul-mato-grossense 'Do Sul, a Vingança' já conquistou reconhecimento em importantes festivais internacionais. Após ser lançado nos cinemas em maio, o filme agora está disponível para o público nas plataformas de streaming como Prime Video, Apple TV, VivoPlay e YouTube Filmes.

Dirigido por Fábio Flecha, ele conta que o longa nasceu de um orçamento enxuto, a produção venceu prêmios no Los Angeles Film Awards (LAFA) e no Hollywood Best Indie Film Awards, além de ser finalista no Cannes World Film Festival e no Stockholm City Film Festival.

“Em um cenário de conflitos históricos na fronteira trinacional, onde a cultura brasileira se mescla com a paraguaia e a boliviana, 'Do Sul: A Vingança' mistura ação e comédia em uma aventura no Velho Oeste brasileiro, com suas próprias lendas e costumes”, explicou.

Sinopse

O enredo de Do Sul: A Vingança segue o escritor Lauriano, que parte para a fronteira trinacional entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, em busca de material para seu novo livro. No entanto, sua investigação sobre um misterioso "Jacaré" acaba o envolvendo em uma jornada repleta de ação, personagens excêntricos e conflitos com o crime organizado. O filme mescla ação e comédia enquanto explora o caos e a vastidão silenciosa de uma região marcada por contrastes e desafios.

O longa é um retrato da cultura e dos conflitos históricos vividos na fronteira sul-mato-grossense, onde as tradições do Brasil se encontram com a do Paraguai e da Bolívia. Ao misturar elementos da comédia com a tensão de uma trama de ação, Do Sul: A Vingança oferece uma perspectiva única sobre o Velho Oeste brasileiro, com suas lendas, costumes e uma trama que une o peculiar e o perigoso.

Ficha Técnica

Título: Do Sul: A Vingança

Gênero: Ação / Comédia

Duração: 107 minutos

Direção e Roteiro: Fábio Flecha

Roteirista colaborador: Edson Pipoca

Produção: Tania Sozza

Produtora: Render Brasil

Distribuidora: Kolbe Arte

Elenco:

Espedito Di Montebranco (Jacaré)

Bruno Moser (Febem)

Felipe Lourenço (Lauriano)

Leandro Faria (Victor Bautista)

Luciana Kreutzer (Dra. Lucia)

Victor Samudio (Edson)

David Cardoso (Coronel Massada)

Priscila Godoy (Bruna)

Premiações e Seleções

Vencedor: Melhor Filme Independente | Los Angeles Film Awards (EUA)

Vencedor: Melhor Filme Independente | Hollywood Best Indie Film Awards (EUA)

Finalista: Stockholm City Film Festival (Suécia)

Finalista: Cannes World Film Festival (França)

Selecionado: Red Movie Awards (França)

Selecionado: New York Lift-Off Film Festival (EUA)

Filme Convidado: Bonito CineSur (Brasil)

Este filme não só reflete a riqueza da cultura sul-mato-grossense, mas também destaca o potencial do cinema independente brasileiro, que segue conquistando espaços importantes nos maiores festivais de cinema do mundo.

