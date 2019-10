Apresentação marca os 12 anos do Coral Municipal de Sidrolândia

No ano de 2007, com o propósito de levar a boa música à população, foi criado o Coral Municipal de Sidrolândia, e nesses 12 anos de existência a cultura ficou mais rica com um repertório que vai da Música Popular Brasileira a Erudita. O grupo é regido desde o início pelo maestro e tenor, Dênis Lopes. E para comemorar mais um ano de existência, o coro se apresentará às 19h30 na próxima sexta-feira (18) na câmara municipal de Sidrolândia.

De acordo com Dênis, o coral foi fundado em julho de 2007 por meio de um decreto. O coro foi criado com intuito da participação dos servidores, mas ficando também aberto a toda comunidade. Hoje o coral conta com 22 participantes dentre eles servidores e não servidores.

“Estar a frente do coral é uma satisfação é uma gratificação imensa, pois tenho por esse grupo um amor e um carinho muito grande. Convivemos todo esse tempo juntos e já passamos bons e maus momentos e continuamos aqui firmes e fortes”, disse Dênis.

“O empenho dos integrantes é lindo de se ver, eles esperam ansiosos pelo nosso encontro semanal [com ensaios realizados as terças-feiras]. Então, essa convivência acabou nos unindo mais e mais. Nesse concerto faremos uma retrospectiva da nossa história através das músicas que serão apresentadas”, explicou o regente.

Conforme Lopes, as músicas que serão apresentadas durante o show de comemoração foram ensaiadas desde o nascimento do grupo até hoje. “Será muito gostoso relembrar a nossa trajetória”, afirmou.

O coral possui em seu repertório a boa música desde a MPB, sacra, erudita, sem deixar de cantar o estilo de Mato Grosso do Sul.

Repertório da apresentação

Conquista do Paraíso

Cio da Terra

Cantiga por Luciana

Terra Querida

Chalana

Com a Minha Voz

Noite Santa

El Côndor Pasa

Ameno

Oh Fortuna

Serviço

A Câmara Municipal de Sidrolândia fica na Av. Antero Lemes da Silva, 1664 - Vila Jandaia. O coral da cidade se apresentará às 19h30 na sexta-feira (18).

