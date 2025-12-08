Menu
Cultura

Araruna Fest reúne Lobão e artistas do rock no Bosque Expo no dia 11 de dezembro

A expectativa é proporcionar uma noite histórica de música, nostalgia e energia

08 dezembro 2025 - 18h38Luiz Vinicius
Lobão é um dos confirmados para o eventoLobão é um dos confirmados para o evento   (Divulgação)

O cantor Lobão é um dos artistas confirmados para estar no Araruna Fest, evento que reúne nomes do rock brasileiro. O festival acontece no dia 11 de dezembro, próxima quinta-feira, no Bosque Expo, em Campo Grande.

A expectativa é proporcionar uma noite histórica de música, nostalgia e energia com músicas do passado e mostrar a força do rock brasileiro.

Os outros dois artistas confirmados para a edição do festival é Plebe Rude e Zerø.

A primeira edição do festival atraiu amantes do gênero e reforçou o compromisso do Bosque dos Ipês em promover grandes encontros culturais.

O Araruna Fest retorna ainda maior e mais robusto, reafirmando que “o rock não morreu — ele só estava esperando você voltar”.

Araruna Fest:

11 de dezembro / Bosque Expo
Abertura dos Portões Show: 18h
Encerramento: 1h
Vai terminar as 1:00 da manhã
Atrações: Lobão • Plebe Rude • Zerø
Ingressos à venda: https://bileto.sympla.com.br/event/112221/d/344470
Informações: @ararunafest

