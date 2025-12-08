Araruna Fest reúne Lobão e artistas do rock no Bosque Expo no dia 11 de dezembro

O cantor Lobão é um dos artistas confirmados para estar no Araruna Fest, evento que reúne nomes do rock brasileiro. O festival acontece no dia 11 de dezembro, próxima quinta-feira, no Bosque Expo, em Campo Grande.
A expectativa é proporcionar uma noite histórica de música, nostalgia e energia com músicas do passado e mostrar a força do rock brasileiro.
Os outros dois artistas confirmados para a edição do festival é Plebe Rude e Zerø.
A primeira edição do festival atraiu amantes do gênero e reforçou o compromisso do Bosque dos Ipês em promover grandes encontros culturais.
O Araruna Fest retorna ainda maior e mais robusto, reafirmando que “o rock não morreu — ele só estava esperando você voltar”.
Araruna Fest:
11 de dezembro / Bosque Expo
Abertura dos Portões Show: 18h
Encerramento: 1h
Atrações: Lobão • Plebe Rude • Zerø
Ingressos à venda: https://bileto.sympla.com.br/event/112221/d/344470
Informações: @ararunafest