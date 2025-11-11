Ariane Nogueira apresenta espetáculo de dança gratuito na Capital

O projeto EntreLaçadas apresenta o solo “Código Genético”, da intérprete-criadora Ariane Nogueira, com apresentações gratuitas nesta quinta-feira (13), às 19h, na Caixa Preta da UEMS, e no domingo (16), às 16h, no Teatro Aracy Balabanian, dentro da mostra Cerrado Abierto. Ao final, a artista conduzirá bate-papo com o público, e haverá intérprete de libras.
O espetáculo é uma jornada afrofuturista, explorando a conexão entre corpo, memória e ancestralidade africana. A obra parte do conceito do Afrofuturismo, que mistura elementos da tradição africana com ficção científica e tecnologia. A dramaturgia de Ariane evoca o código ancestral das tranças, transformando gestos e movimentos em linguagem viva que conecta passado, presente e futuro.
O projeto, incentivado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), pela Fundac e pela Prefeitura de Campo Grande, também realizou oficinas de danças africanas com alunos da Escola Estadual Zumbi dos Palmares e da comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari. Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo.
A direção artística é de Munique Costa, com equipe formada por especialistas em luz, cenografia, trilha sonora, mídias sociais e produção executiva.
Serviço:
- Data e hora: 13/11 às 19h (UEMS) e 16/11 às 16h (Teatro Aracy Balabanian)
- Endereços: UEMS - Av. Dom Antônio Barbosa, 4155, Vila Santo Amaro; Teatro Aracy Balabanian - Rua 26 de Agosto, 453, Centro
- Entrada: gratuita