Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Ariane Nogueira apresenta espetáculo de dança gratuito na Capital

As apresentações acontecem na quinta-feira na UEMS e no domingo no teatro Aracy Balabanian

11 novembro 2025 - 15h52Taynara Menezes
Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculoNovas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo   (Foto: Divulgação)

O projeto EntreLaçadas apresenta o solo “Código Genético”, da intérprete-criadora Ariane Nogueira, com apresentações gratuitas nesta quinta-feira (13), às 19h, na Caixa Preta da UEMS, e no domingo (16), às 16h, no Teatro Aracy Balabanian, dentro da mostra Cerrado Abierto. Ao final, a artista conduzirá bate-papo com o público, e haverá intérprete de libras.

O espetáculo é uma jornada afrofuturista, explorando a conexão entre corpo, memória e ancestralidade africana. A obra parte do conceito do Afrofuturismo, que mistura elementos da tradição africana com ficção científica e tecnologia. A dramaturgia de Ariane evoca o código ancestral das tranças, transformando gestos e movimentos em linguagem viva que conecta passado, presente e futuro.

O projeto, incentivado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), pela Fundac e pela Prefeitura de Campo Grande, também realizou oficinas de danças africanas com alunos da Escola Estadual Zumbi dos Palmares e da comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari. Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo.

A direção artística é de Munique Costa, com equipe formada por especialistas em luz, cenografia, trilha sonora, mídias sociais e produção executiva.

Serviço:

  • Data e hora: 13/11 às 19h (UEMS) e 16/11 às 16h (Teatro Aracy Balabanian)
  • Endereços: UEMS - Av. Dom Antônio Barbosa, 4155, Vila Santo Amaro; Teatro Aracy Balabanian - Rua 26 de Agosto, 453, Centro
  • Entrada: gratuita

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação
Cidade
Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor
Papai Noel receberá as crianças em shopping
Cidade
Hohoho: Com atividades gratuitas, Papai Noel chega neste sábado no Norte Sul Plaza
A Cantora gospel é uma das principais atrações confimadas
Cultura
'Natal dos Sonhos' começa dia 29 e Ana Paula Valadão está entre as atrações nacionais
Arthur vai cantar no palco do programa do Ratinho
Cultura
Cantor de MS não esconde frio na barriga para se apresentar no Programa do Ratinho
Pagode, feira do Halloween e Japão Fest animam o 'domingão' na Capital e no interior
Cultura
Pagode, feira do Halloween e Japão Fest animam o 'domingão' na Capital e no interior
Campanha começa com intuito de promover ações para as crianças
Cultura
Campanha Papai Noel dos Correios começa na segunda-feira em MS
Ana Castela é a grande atração da noite desse sábado
Cultura
Chegada de Papai Noel, bazar e Ana Castela agitam o sábado na Capital
Fim de semana tem Ana Castela, Mundo Bita e chegada do Papai Noel na Capital
Cultura
Fim de semana tem Ana Castela, Mundo Bita e chegada do Papai Noel na Capital
Dora Sanches se apresenta em Campo Grande
Cultura
Campo-grandense, Dora Sanches vive expectativa do lançamento de álbum autoral
O espetáculo investiga a relação entre corpo, som e linguagem
Cultura
Artista sul-mato-grossense representa MS em espetáculo de dança na Argentina

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova