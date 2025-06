Arraial na Praça do Rádio Clube começa nesta quinta e promete quatro dias de festa

A Praça do Rádio Clube será palco de uma das festas mais aguardadas do calendário cultural de Campo Grande. De 12 a 15 de junho, a Capital recebe o tradicional Arraial de Santo Antônio.

O evento conta com música ao vivo, quadrilhas, celebrações religiosas e uma diversidade gastronômica com preços acessíveis, a partir de R$ 5.

Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua e apoio do Governo do Estado, o Arraial espera reunir cerca de 30 mil pessoas nos quatro dias de evento.

Gastronomia acessível e solidária

Com 30 barracas comandadas por entidades sociais, o Arraial apresenta um cardápio junino repleto de delícias típicas, doces, lanches e bebidas. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 40.

O tradicional milho cozido, por exemplo, custa apenas R$ 5, enquanto o arroz carreteiro — prato símbolo da culinária regional — sai a partir de R$ 25, podendo ser servido com espetos.

Outros destaques incluem caldos variados (feijão, quenga, puchero, caldo verde e vaca atolada) a partir de R$ 10, espetinhos, sobá pantaneiro, sopa paraguaia, pastéis, batata frita, pizza brotinho, além de acarajé, abará e tapioca.

Para os mais doces, o cardápio oferece bolo de pote, arroz doce, curau, canjica, pamonha, cocada, brigadeiro de copo, maçã do amor e espeto doce com frutas, com preços a partir de R$ 10.

Já o tradicional bolo de Santo Antônio será vendido no local, com retirada programada para sexta-feira (13) na Paróquia, mantendo a tradição das alianças escondidas nos potes.

As bebidas também têm destaque, com quentões de pinga e de vinho, sucos naturais, laranjada, refrigerantes e cervejas, a partir de R$ 5.

Música e fé em destaque

Na abertura oficial, nesta quinta-feira (12), terá apresentação de quadrilha às 18h30, seguida por shows de João Marcos & Zé Ronaldo às 19h, e a dupla Jads & Jadson às 21h.

Na sexta-feira (13), Dia de Santo Antônio e padroeiro de Campo Grande, haverá uma procissão às 18h, saindo da Catedral, e Santa Missa às 19h com o Arcebispo Dom Dimas. A atração musical da noite será a dupla Gilson & Júnior, a partir das 21h.

O sábado (14) será animado por Max Henrique às 19h e Alex & Yvan às 21h, com nova apresentação de quadrilha às 18h30. O encerramento, no domingo (15), contará com Fábio Cunha às 19h e o grupo Ipê da Serra às 20h, além de apresentação de quadrilha às 18h.

