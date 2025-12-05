Menu
Cultura

Arte circense leva espetáculo gratuito e oficina para a criançada na Praça do Leão

"Farofa com Pequi" é o grande encerramento do projeto Minha Praça é um Circo, e acontece neste sábado no Novos Estados

05 dezembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Evento acontecerá a partir das 16hEvento acontecerá a partir das 16h   (Foto: Antônio Lopes)

Neste sábado (06), a Praça do Leão, no Novos Estados, em Campo Grande, se transforma em um verdadeiro palco de arte circense com a apresentação gratuita do espetáculo Farofa com Pequi, da Cia Pisando Alto. O evento faz parte do encerramento do projeto Minha Praça é um Circo, que ao longo deste ano tem levado cultura e diversão para a comunidade local.

O espetáculo, que começa às 19h, promete encantar o público com perna de pau, contorcionismo, música e muita palhaçada. Com um toque de humor e criatividade, Farofa com Pequi mistura ingredientes simples, mas trazidos à vida de maneira única e especial.

"A farofa é feita com um tempero que só a gente sabe, e a combinação de elementos como malabares, acrobacias e música transforma tudo em uma grande festa de risadas", explica Fran Corona, uma das idealizadoras da companhia.

A apresentação será inclusiva, com intérprete de Libras e acessibilidade garantida pela estrutura da praça, que oferece rampas de acesso, piso tátil e assentos adaptados. Além disso, cadeiras serão disponibilizadas para grupos prioritários, garantindo conforto para todos.

Oficina de Perna de Pau para Crianças

Antes do espetáculo, das 16h às 17h30, a Cia Pisando Alto realiza uma oficina gratuita de perna de pau, voltada para crianças de 5 a 13 anos. Não é necessário ter experiência ou inscrição prévia para participar. A oficina será conduzida pelo artista circense Roberto Pimenta, do grupo DNA do Circo, e oferece aos pequenos a chance de se aproximar do universo mágico do circo de uma maneira divertida e educativa.

O evento é uma excelente oportunidade para toda a família aproveitar uma tarde e noite de entretenimento, com a garantia de acesso à cultura e à arte de forma gratuita e inclusiva. Em caso de chuva, a apresentação será remarcada, e a nova data será divulgada nas redes sociais do grupo.

Serviço:

O quê: Espetáculo gratuito Farofa com Pequi e oficina de perna de pau

Quando: Sábado (06), às 19h (Espetáculo) e das 16h às 17h30 (Oficina)

Onde: Praça do Leão (Rua Marquês de Leão, esquina com a Rua Tabaúna, no Parque Novos Estados)

Contato: WhatsApp (67) 99169-0788 / Instagram: @pisando.alto

