Artista de MS representará Brasil na Bienal Internacional de Roma

O artista Ary Correa Jr. participará de 12 a 21 de setembro próximo da XIII edição da célebre Bienal italiana, graças à parceria estabelecida pela ativa galerista Mara Dolzan com Livia Bucci, representante do Brasil na Bienal Internacional de Roma.



Na ocasião, haverá uma apresentação especial da Galeria Mara Dolzan, com a presença da galerista Mara Lucia Potrick Dolzan de Campo Grande – MS.



As obras selecionadas para a participação do artista de Campo Grande serão expostas no Museu Domiziano na célebre Praça Navona, no centro histórico da capital romana, que também abriga a Embaixada do Brasil na Itália.



As obras de artistas de 30 nações que estarão presentes ao evento constituem o testemunho tangível de uma linha analítica de pesquisa da produção artística contemporânea cuja manifestação pretende colocar em evidência os diversos níveis de articulação das linguagens visuais.

A exposição da Bienal será apresentada num local histórico que abrigava originalmente um Estádio mandado a construir pelo Imperador Domiziano no ano 86 depois de Cristo, diretamente abaixo da tradicional Igreja de Santa Inês na Praça Navona.



Os visitantes terão a oportunidade de ver as estruturas romanas que compunham o Estádio na origem e nas diversas escavações efetuadas em diversas épocas naquela zona.



A participação do pintor Ary Correa Jr. na Bienal e num local histórico desse nível reveste-se, sem dúvida, da maior importância para as artes brasileiras.

Deixe seu Comentário

Leia Também