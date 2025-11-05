Artista sul-mato-grossense representa MS em espetáculo de dança na Argentina

A artista da dança Jackeline Mourão, de Campo Grande (MS), representa o estado nesta sexta-feira (7) em Buenos Aires, Argentina, com o espetáculo “Sintonizar ao Momento del Cambio”, dirigido pela coreógrafa argentina Bárbara Alonso. A apresentação acontece no Espacio Nos en Vera e marca um novo capítulo na trajetória da artista, que leva ao palco uma pesquisa corporal nascida em Mato Grosso do Sul e amadurecida entre experiências e residências artísticas no Brasil e na Argentina.

“Estar em Buenos Aires representa um atravessamento muito especial na minha trajetória. Apresentar meu trabalho aqui também é reconhecer os caminhos que me trouxeram até este momento. É um misto de risco, afeto e desejo de troca, uma experiência que me coloca em diálogo com artistas que admiro e me provoca a repensar minha própria prática artística”, destaca Jackeline.

O projeto começou em 2023, quando a artista foi contemplada pelo 1º Prêmio Ipê de Dança, que possibilitou sua primeira residência e apresentação em Campo Grande. Desde então, “Sintonizar ao Momento del Cambio” se consolidou como um trabalho binacional, resultado da parceria entre artistas do Brasil e da Argentina. A circulação atual conta com o apoio do Subsídio Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do Sesc MS.

O espetáculo investiga a relação entre corpo, som e linguagem, uma escuta profunda do movimento e de tudo o que o corpo silencia ao se ajustar ao que “deve ser”. Sob direção de Alonso, a obra reúne Iván Haidar (assessoria dramatúrgica), Reginaldo Borges (direção técnica), Fernando Berreta (desenho de luz), Febraro de Oliveira (colaboração artística) e Julián Dubié (design).

Com mais de 15 anos de atuação, Jackeline Mourão é referência na dança contemporânea sul-mato-grossense, reconhecida por conectar corpo, tecnologia e experimentação. Já premiada pela Funarte com o solo “Talvez seja isso” (2021), apresentou-se no Itaú Cultural (SP), no JUNTA Festival (PI) e integrou o circuito nacional Palco Giratório (Sesc Nacional), além de participar do Encuentro Internacional Crear en Libertad, no Paraguai.

