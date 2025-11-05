Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Artista sul-mato-grossense representa MS em espetáculo de dança na Argentina

Jackeline Mourão se apresenta em Buenos Aires com espetáculo que une os países em uma celebração do corpo latino e da dança contemporânea

05 novembro 2025 - 17h29Taynara Menezes
O espetáculo investiga a relação entre corpo, som e linguagemO espetáculo investiga a relação entre corpo, som e linguagem   (Foto: Divulgação)

A artista da dança Jackeline Mourão, de Campo Grande (MS), representa o estado nesta sexta-feira (7) em Buenos Aires, Argentina, com o espetáculo “Sintonizar ao Momento del Cambio”, dirigido pela coreógrafa argentina Bárbara Alonso. A apresentação acontece no Espacio Nos en Vera e marca um novo capítulo na trajetória da artista, que leva ao palco uma pesquisa corporal nascida em Mato Grosso do Sul e amadurecida entre experiências e residências artísticas no Brasil e na Argentina.

“Estar em Buenos Aires representa um atravessamento muito especial na minha trajetória. Apresentar meu trabalho aqui também é reconhecer os caminhos que me trouxeram até este momento. É um misto de risco, afeto e desejo de troca, uma experiência que me coloca em diálogo com artistas que admiro e me provoca a repensar minha própria prática artística”, destaca Jackeline.

O projeto começou em 2023, quando a artista foi contemplada pelo 1º Prêmio Ipê de Dança, que possibilitou sua primeira residência e apresentação em Campo Grande. Desde então, “Sintonizar ao Momento del Cambio” se consolidou como um trabalho binacional, resultado da parceria entre artistas do Brasil e da Argentina. A circulação atual conta com o apoio do Subsídio Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do Sesc MS.

O espetáculo investiga a relação entre corpo, som e linguagem, uma escuta profunda do movimento e de tudo o que o corpo silencia ao se ajustar ao que “deve ser”. Sob direção de Alonso, a obra reúne Iván Haidar (assessoria dramatúrgica), Reginaldo Borges (direção técnica), Fernando Berreta (desenho de luz), Febraro de Oliveira (colaboração artística) e Julián Dubié (design).

Com mais de 15 anos de atuação, Jackeline Mourão é referência na dança contemporânea sul-mato-grossense, reconhecida por conectar corpo, tecnologia e experimentação. Já premiada pela Funarte com o solo “Talvez seja isso” (2021), apresentou-se no Itaú Cultural (SP), no JUNTA Festival (PI) e integrou o circuito nacional Palco Giratório (Sesc Nacional), além de participar do Encuentro Internacional Crear en Libertad, no Paraguai.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exibição na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado
Cultura
Festival Curta Campo Grande traz mais de 50 filmes e novas vozes do cinema brasileiro
A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito
Cidade
Novos radares entram em fase de testes em Campo Grande
Reprodução
Cultura
Humorista francês, Halloween e Jads & Jadson agitam sabadão na Capital
Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Cultura
Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Cultura
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Chef Paulo Machado
Cultura
Chef de MS leva sabor pantaneiro mundo afora e receitas para eventos internacionais
Segundo o coordenador do projeto, Ralfer Campagna, a revista busca preservar a memória da dança em MS
Cultura
Projeto celebra a criação artística e preserva a memória da dança sul-mato-grossense
Wagner Moura em "O Agente Secreto"
Cultura
Wagner Moura e "O Agente Secreto" são indicados ao Gotham Awards
O jacaré-coroa imóvel em meio ao cardume de corimbas
Cultura
Fotografia tirada em passeio turístico de MS vence prêmio internacional

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande