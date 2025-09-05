Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

"Artistas da Natureza" fica em exposição até 26 de setembro em Campo Grande

A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h

05 setembro 2025 - 12h24Sarah Chaves
A exposição dá destaque ao protagonismo indígena A exposição dá destaque ao protagonismo indígena   (Divulgação)

Segue aberta ao público a exposição “Artistas da Natureza”, promovida pelo Sesc MS, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. A mostra fica no local até o dia 26 de setembro, com entrada gratuita.

Reunindo obras e expressões culturais de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul — Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató — a exposição dá destaque ao protagonismo indígena por meio de narrativas, saberes e produções artísticas.

A iniciativa faz parte dos projetos Sesc Raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, com apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de MS e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Cultura
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Cultura
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Foto: Toho
Cultura
Abre nesta semana a pré-venda de ingressos para a Ghibli Fest no cinema da Capital
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Cultura
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Família Luzo
Cultura
Identidade sul-mato-grossense: Família leva tradição do laço comprido no sangue
1ª edição da festa foi um sucesso.
Cultura
Expogenética quer se tornar o "Barretão" de MS
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
Cultura
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Cultura
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Foto: Roberto Ajala
Cultura
Morada dos Baís reabre com nova programação cultural em Campo Grande

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor