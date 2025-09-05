"Artistas da Natureza" fica em exposição até 26 de setembro em Campo Grande

Segue aberta ao público a exposição “Artistas da Natureza”, promovida pelo Sesc MS, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. A mostra fica no local até o dia 26 de setembro, com entrada gratuita.

Reunindo obras e expressões culturais de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul — Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató — a exposição dá destaque ao protagonismo indígena por meio de narrativas, saberes e produções artísticas.

A iniciativa faz parte dos projetos Sesc Raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, com apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de MS e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

