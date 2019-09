Artistas têm até segunda para inscrever projetos no edital do Fasp 2019

Seguem abertas até esta segunda-feira (30) as inscrições para a seleção de artistas, grupos e coletivos que atuam em Mato Grosso do Sul com interesse em participar do 15º Festival América do Sul Pantanal (FASP), que acontece de 14 a 17 de novembro de 2019 e é realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Serão escolhidos profissionais das artes cênicas, dança, música e audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes. O objetivo é contemplar a produção cultural sul-mato-grossense, de artistas, grupos ou coletivos residentes no Estado e com atuação artística comprovada de, no mínimo, dois anos nas referidas áreas artísticas.

Serão selecionados dois espetáculos de Circo, dois espetáculos de Teatro e dois espetáculos de Dança, para serem apresentados ao ar livre ou em espaços alternativos. Cada espetáculo terá uma apresentação.

Para o Palco da Integração serão escolhidos três shows musicais, para a instituição Moinho Cultural dois shows musicais instrumentais e um show musical será apresentado na cidade de Ladário.

Na área do Audiovisual, serão selecionados para exibição dois filmes curtas metragens, com tempo de duração de até 20 minutos cada, dois filmes médias metragens de 20 minutos a 55 minutos e dois filmes de longas metragens a partir de 55 minutos, classificados nos gêneros de ficção, documentário, animação ou experimental.

Os artistas, grupos e ou coletivos proponentes poderão se inscrever como pessoa física ou pessoa jurídica, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos com somente uma proposta de apresentação.

Os projetos inscritos serão analisados por uma Comissão de Seleção específica para cada área artística, nomeada por ato da diretora-presidente da Fundação de Cultura e composta por seis membros, sendo três titulares e três suplentes, de reputação ilibada e reconhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos estaduais ou não.

As inscrições estarão abertas até 30 de setembro de 2019 e o resultado será publicado em 9 de outubro. O Edital na íntegra, com os anexos e a ficha de inscrição, pode ser acessado no link: http://abre.ai/fasp2019

Serviço – Para informações complementares sobre o Edital, ligar nos telefones: Núcleo de Dança – (67) 3316-9169; Núcleo de Teatro e Circo – (67) 3316-9171; Núcleo de Música – (67) 3316-9316; Núcleo de Audiovisual – (67) 3316-9173, no período de 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.

