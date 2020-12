“As andorinhas voltaram”: conheça o novo integrante do Trio Parada Dura

Joilson Francelino, com informações da assessoria

"As andorinhas voltaram porque não podem e não vão deixar o microfone mudo", charada fácil para os amantes da música sertaneja que, desde 1973 se acostumaram a ouvir não uma dupla, mas um trio - TRIO PARADA DURA. São quase cinquenta anos nos presenteando com a pura raiz sertaneja, colecionam alegrias, muitas conquistas e, infelizmente, algumas perdas, todas elas estarão sempre presentes na alma do Trio Parada Dura.

E com este sentimento Leonito se une a Creone e Xonadão para dar continuidade a uma das mais belas representações da música sertaneja. "Não vamos substituir o Parrerito, ele é insubstituível, como todos os companheiros de Trio, vamos dar continuidade a tudo que vivemos", enfatiza o emocionado Creone.

Temos a certeza de que nossos companheiros que partiram estão aplaudindo a escolha, aprovada também pela esposa de Mangabinha, fundador do Trio, Rosa Quadros. Leonito enxerga esta oportunidade como uma honra. Creone e Xonadão, ainda muito abatidos pela perda de Parrerito, falecido em setembro deste ano vítima de COVID-19, também entendem que não podem interromper o legado do Trio Parada Dura..

Em 2021 eles planejam brindar os companheiros, a vida e a música com dois grandes lançamentos, e participações que irão contar, ou melhor cantar os maiores sucessos do Trio para continuar embalando gerações e gerações por este Brasil.

Sobre Leonito

Luiz Lima de Souza(Leonito), mineiro da cidade de Munhoz aos 60 anos de idade volta ao Trio Parada Dura, onde cantou por oito anos ao lado de Mangabinha e Leone, de 2005 a 2015, período em que Creone, Xonadão e Parrerito, se apresentavam como Trio do Brasil, vale a ressalva que Mangabinha era o detentor da marca "Trio Parada Dura".

Leonito sabe o peso e a responsabilidade de estar no Trio. "Para mim não é pura e simplesmente responsabilidade é, acima de tudo, uma honra de poder fazer parte da história da música sertaneja.", comenta o cantor.

Começou a cantar profissionalmente aos 19 anos, quando veio se apresentar na noite de São Paulo, formou dupla até ser convidado para integrar o Trio.

Deixe seu Comentário

Leia Também