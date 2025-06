ASL abre inscrições para o Concurso de Poesias "Oliva Enciso", com prêmios de R$ 3 mil

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) abriu para os escritores sul-mato-grossenses a edição 2025 do Concurso de Poesias “Oliva Enciso”, que premiará as produções literárias poéticas do Estado com prêmios de R$ 1 mil até R$ 3 mil.

As inscrições serão gratuitas até o dia 15 de junho, com cada candidato podendo inscrever uma poesia sobre qualquer tema, original e inédita, com no máximo 30 linhas (versos) escritos em uma única lauda, não se considerando como linhas os espaços entre estrofes.

O presidente da ASL, escritor e publicitário Henrique Alberto de Medeiros, destacou a importância do trabalho da Academia para o “estímulo de novos talentos e incentivo ao trabalho de autores que produzem aqui”.

O resultado será divulgado no dia 14 de julho, e a premiação será realizada no dia 24 de julho, às 19h30, no auditório da ASL em evento aberto ao público, onde haverá a leitura dos poemas dos 10 primeiros colocados e efetuada a premiação aos três primeiros colocados.

Para participar, é necessário que o autor more em Mato Grosso do Sul e tenha, pelo menos, 18 anos de idade ou mais. A inscrição está aberta no portal oficial da ASL , onde os interessados podem consultar o regulamento e ter acesso às demais informações.

