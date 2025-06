Assembleia Legislativa realiza 3º 'Arraiá' com ações solidárias

No próximo dia 27 de junho, a partir das 18h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará a terceira edição do Arraiá ALEMS.

Com entrada gratuita e aberto a toda a população, o evento acontecerá na rampa de acesso da sede do Parlamento estadual, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A festa está oficialmente incluída no calendário de eventos do Estado pela Lei 6.123/2023,

Todas as barracas de alimentos e produtos serão organizadas por instituições beneficentes, e a renda será revertida para projetos que atendem crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

A programação incluirá apresentações musicais com artistas regionais e danças juninas encenadas por servidores da Casa de Leis. As barracas gastronômicas terão comidas típicas como pamonha, milho cozido, canjica, quentão, maçã do amor e outras iguarias que marcam a cultura popular brasileira.

Além da programação cultural, o evento contará com espaço kids e atrações para todas as faixas etárias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também