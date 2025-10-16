Assucena e Catto fazem show gratuito na Capital em homenagem a vozes femininas da MPB

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande (MS), será palco de um encontro especial entre duas artistas que representam a força da nova geração da música popular brasileira. Assucena e Catto se apresentam nos dias 23 e 24 de outubro, às 19h, em um espetáculo gratuito que presta homenagem às grandes vozes femininas da MPB.
Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir das 14h e a entrada é por ordem de chegada, sujeita à lotação do espaço.
O show celebra a obra de ícones como Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Marina Lima e Alcione, com um repertório que mescla clássicos da música brasileira a versões inéditas, conectadas às trajetórias autorais das cantoras.
Com direção musical de Fábio Pinczowski e Rafael Acerbi, o espetáculo une tradição e inovação, contando ainda com a banda formada por Michelle Abu (bateria e percussão), Jojô Inácio (guitarra), Rafael Acerbi (violão e guitarra) e Beatriz Lima (baixo).
Assucena, nascida no sertão da Bahia, se destacou nacionalmente como integrante da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, ganhadora de dois Prêmios da Música Brasileira e indicada ao Grammy Latino. Desde 2021 em carreira solo, lançou o aclamado álbum “Lusco-Fusco” (2023).
Catto, gaúcha, é reconhecida por sua voz potente e presença de palco marcante. Com mais de 15 anos de carreira, lançou discos como “Fôlego”, “Catto” e o recente “Caminhos Selvagens” (2025), além do tributo “Belezas são Coisas Acesas por Dentro” (2023), reafirmando seu protagonismo na cena independente e LGBTQIAPN+.Reportar Erro