Ativa Idade celebra 10 anos de história com apresentações na Capital

O que vem da vida depois que os filhos saem de casa? O que vem da vida quando a aposentadoria chega? O que vem da vida quando nos tornamos pessoas idosas? Há 10 anos o projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, tem promovido a amizade, autoconfiança, autoestima, saúde física e mental e, a qualidade de vida de pessoas com mais de 55 anos. Há uma década 10 o projeto vem fortalecendo vínculos e restabelecendo o viver de centenas de pessoas.

O Ativa Idade nasceu em 2013, com o propósito de promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa, para que ela seja mais participativa em sua família e na sociedade. Para tanto, oferece gratuitamente aulas de dança e ginástica, inclusão digital, canto, pilates e tai chi chuan, além de rodas de conversa, passeios, dinâmicas, oficinas com profissionais ediversas ações, pensadas especialmente para este público. Desde o início, o projeto já realizou cerca de 3.200 atendimentos.

"Tantas vidas passaram pelo nosso olhar, pelo nosso abraço nesses 10 anos. Começamos com 25 inscritos e hoje temos 100. Nosso sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus, aos participantes do projeto e seus familiares que confiaram no nosso trabalho, ao poder público e as empresas privadas que acreditaram na nossa equipe, que sempre atuou com comprometimento e amor", destacou Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.

Sobre Importâncias

"Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós", diz Manoel de Barros, no poema ´Sobre importâncias´. É certo que para cada um, há um encantamento diferente o projeto.

Para Josefina de Andrade, de 76 anos, segunda inscrita no projeto em 2013, o Ativa Idade é sinônimo decura. "Quando entrei no projeto eu estava com depressão. Eu ficava chorando, meu marido maravilhoso, não me faltava nada, meus filhos maravilhosos, eu não sabia porque eu estava chorando. Um dia eu vinha vindo, peguei o ônibus e encontrei uma amiga, a saudosa Luíza, que já faleceu, contei a ela como eu estava e ela me convidou para conhecer o projeto. O Ativa Idade pra mim foi o meu remédio", disse Josefina.

Com uma vida dedicada ao trabalho para o sustento da família, educação dos filhos e conquista da casa própria e, focada em um projeto social que oferece almoços para crianças carentes no bairro Cophasul, Umbilina Santana, de 69 anos, conta que o Ativa Idade transformou sua vida.

"Quando eu cheguei no projeto, vi que eu não era diferente de ninguém, eu me sentia diferente, a rejeitada. Me senti uma outra Umbilina, uma outra pessoa. A gente vê que a amizade das pessoas é sincera, não tem cor, negócio de dinheiro, se é pobre ou rico, todo mundo é igual. Me senti eu mesma!", detalhou Umbilina.

Sobre celebrar

Para celebrar os 10 anos de história do Ativa Idade, a Fundação Manoel de Barros realiza na próxima sexta-feira (05), às 19 horas, no auditório do CREA/MS, uma cerimônia especial com apresentações de dança e canto dos participantes do projeto, declamação de poema, homenagens e uma exposição com um pouco da história do projeto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também