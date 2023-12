Ator de Cidade Invisível se despede de personagem após possível cancelamento

O ator Marcos Pigossi, que dá vida ao personagem Eric na série brasileira Cidade Invisível, disponível na plataforma de streaming Netflix, foi até as redes sociais se despedir de seu personagem na série, Eric.

A publicação causou apreensão nos fãs da série, que se destacou como uma das mais vistas na plataforma no Brasil neste ano, apontando para um possível cancelamento da produção original brasileira.

"A Netflix Brasil divulgou números e, segundo a Folha de São Paulo, o primeiro projeto a aparecer como um dos mais vistos no Brasil foi Cidade Invisível! Que notícia mais linda! Tenho muito orgulho de ter feito parte de um projeto tão potente e brasileiro. Agradeço e parabenizo a todos que fizeram parte disso. Foi uma honra dar vida ao Erik, me despeço com muito carinho desse personagem. Viva nosso audiovisual!", escreveu o ator em seu Instagram.

Apesar da publicação, ainda sobra um resto de esperança no coração de quem acompanha a série, já que a Netflix não se pronunciou até o momento.

