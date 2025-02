"Atropia" e "Twinless" brilham no Festival de Cinema de Sundance 2025

O Festival de Cinema de Sundance, realizado anualmente em Park City, Utah, anunciou seus vencedores na 41ª edição, com destaque para a sátira de guerra “Atropia”, que conquistou o Grande Prêmio do Júri na competição dramática dos EUA.

O filme, que explora atores em uma instalação militar de RPG, foi aclamado pela crítica e garantiu seu lugar como um dos grandes favoritos do evento.

Outro grande destaque foi o filme “Twinless”, de James Sweeney, que levou o Prêmio do Público na categoria dramática dos EUA.

Estrelado por Dylan O'Brien, o longa, que aborda um relacionamento entre dois homens em um grupo de apoio a gêmeos enlutados, foi uma das produções mais populares entre os espectadores do festival. Além disso, O'Brien também recebeu um Prêmio Especial do Júri por sua atuação no filme.

Outros vencedores importantes incluíram o documentário “Seeds”, que retrata a vida de fazendeiros na zona rural da Geórgia, e “Cutting Through the Rocks”, que narra a história da primeira vereadora eleita em uma pequena vila do Irã.

Na competição mundial de cinema, o drama indiano “Sabar Bonda (Cactus Pears)”, de Rohan Parashuram Kanawade, levou o prêmio principal, com uma narrativa tocante sobre o luto de um morador pelo falecimento de seu pai no interior da Índia.

Emocionado, Kanawade dedicou a vitória a seu pai, que sempre o incentivou a seguir a carreira cinematográfica.

O público também teve sua voz ouvida, com “Twinless” sendo eleito como o melhor drama dos EUA, enquanto o documentário “André is an Idiot”, que aborda a luta de um homem contra o câncer de cólon, levou o Prêmio do Público na categoria de documentário dos EUA.

O filme foi celebrado pela sua abordagem honesta e emocional sobre a vida e a morte.

Na área de documentários, Mstyslav Chernov, vencedor do Oscar e jornalista da Associated Press, recebeu o Prêmio Mundial de Direção de Documentário de Cinema por seu trabalho “2000 Metros para Andriivka”, que relata a situação na Ucrânia.

Durante sua cerimônia de premiação, Chernov fez uma homenagem aos documentaristas que arriscam suas vidas para contar as histórias de pessoas em zonas de guerra.

Outros prêmios importantes na direção de documentários foram dados a Geeta Gandbhir por “The Perfect Neighbor”, que explora um assassinato na Flórida a partir de imagens de câmeras corporais da polícia, e Rashad Frett por “Ricky”, um drama sobre a vida pós-prisão.

O júri também concedeu prêmios especiais a produções como “Coexistence, My Ass!” e “Mr. Nobody Against Putin”, que abordam temas de igualdade e resistência no contexto do conflito israelense-palestino e a invasão da Ucrânia, respectivamente.

