'Avatar: Fogo e Cinzas' ganha primeiro trailer; assista

O aguardado terceiro capítulo da franquia Avatar, dirigida por James Cameron, teve seu primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira (28).

Intitulado “Avatar: Fogo e Cinzas”, o longa chegará aos cinemas no dia 19 de dezembro de 2025 e promete aprofundar ainda mais o universo de Pandora.

Desta vez, a trama se concentrará em uma nova tribo dos Na’vi, distinta dos Metkayina, povo aquático apresentado em “Avatar: O Caminho da Água” (2022).

Segundo a produção, o foco será em um grupo vulcânico e agressivo, que habita uma região devastada por erupções e cinzas no planeta.

Continuação da saga e elenco de peso

“Avatar: Fogo e Cinzas” dará continuidade à história iniciada em “O Caminho da Água”, que arrecadou mais de US$ 2,3 bilhões mundialmente e está disponível no Disney+.

A narrativa seguirá Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) enquanto lutam para proteger a sua família diante de novas ameaças ao planeta.

O elenco traz de volta nomes já conhecidos da franquia, como Sigourney Weaver, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Edie Falco e Jack Champion.

Entre as novidades estão Oona Chaplin e David Thewlis, além de uma mudança na narração: Lo’ak (Britain Dalton) assume o papel de narrador no lugar de Jake Sully.

Assista:

