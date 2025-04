Aventuri 2025: Capital recebe um dos maiores encontros de crianças de MS

Campo Grande será palco, entre os dias 1 e 4 de maio, do ‘Aventuri 2025’, um dos maiores encontros de crianças do Estado, que neste ano tem como tema “Missão Celeste”, com a participação de cerca de 2 mil crianças de 6 a 9 anos.

O evento, que acontece na Colônia de Férias da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), reunirá 50 clubes de todo o Estado, todos participantes do Clube de Aventureiros - projeto da Igreja Adventista voltado para o desenvolvimento integral de crianças nessa faixa etária.

Durante o Aventuri, as crianças, chamadas de 'aventureiros', terão acesso a atividades recreativas, educativas e espirituais, participando de desafios, gincanas e oficinas.

Rodrigo Assi, líder dos Aventureiros em Mato Grosso do Sul, destacou que o evento é mais que somente brincadeiras, mas sim uma oportunidade de desenvolvimento.

“O Aventuri é um encontro especial onde as crianças não apenas se divertem, mas também aprendem que são chamadas por Deus para uma missão maior. Queremos que cada pequeno aventureiro saia daqui sabendo que faz parte de um plano celestial e que tem um propósito nesta Terra”, destacou.

Com um público esperado de 2 mil crianças de 6 a 9 anos, de 50 clubes de todo o Estado, o Aventuri 2025 – "Missão Celeste" acontece dos dias 1 a 4 de maio na Colônia de Férias da ACICG.

