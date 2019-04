Balneários municipais de MS são opções para passar o feriadão

Saiba Mais Geral Decreto de Reinaldo garante proteção dos rios de Bonito e Jardim

Feriado prolongado chegou, e muitas famílias viajam da capital para o interior, em busca de paz e sossego próximo a natureza. Os balneários municipais são uma opção para quem não quer gastar muito e se divertir como a família.

Um dos mais famosos do estado se encontra na cidade de Bonito, as águas cristalinas do Rio Formoso permitem uma visão nítida de peixes de cores e tamanhos variados. O balneário municipal da cidade dispõem de estacionamento, quadras de vôlei e futebol de areia, lanchonetes e restaurantes, além de quiosque com churrasqueiras e sanitários (adaptados para cadeirantes). O funcionamento do local será do dia 19, sexta-feira a 21 no domingo com custo que varia de R$ 25,00 a R$ 30,00.

A cidade de Jardim também oferece um espaço para turistas, além de ser próxima a Bonito. O balneário oferece estrutura com salva-vidas, restaurante, lanchonete, churrasqueiras, sanitários, duchas, palco, estacionamento, quadra de areia, acesso ao rio para cadeirantes e área de gramado. Preços variáveis de R$ 20,00 a R$ 30,00.

Partindo para a região da costa-leste, em Três Lagoas, o balneário municipal já abre nesta quinta-feira (18), com entrada será gratuita.

Localizado às margens do Rio Sucuriú, o balneário passou recentemente por uma revitalização em sua estrutura oferecendo aos frequentadores: quiosques com churrasqueiras; quadras poliesportiva, tênis, vôlei de areia e futebol para o lazer das crianças e adultos e play ground para os pequeninos, além de sanitários, chuveiros, bicicletário e estacionamento.

Os ingressos e taxa de locação dos quiosques serão cobrados somente de sexta-feira a domingo.O local estará aberto das 8h às 18h e o valor da entrada é R$ 5 para adultos e R$ 2,50 para crianças de 10 a 15 anos. Crianças menores de 9 anos e adultos a cima de 60 não pagam.

Na região sul do estado, na cidade de Fátima do Sul, está localizado o Aqua Park. O Parque Aquático que está à margem direita do Rio Dourados, conta com quatro piscinas de biribol, uma piscina semi-olímpica, piscina com bar molhado, piscina infantil, um toboágua, vestiários, sanitários, área de camping estrutura para primeiros socorros, restaurante, lanchonete e com 28 quiosques, equipados com pia, água encanada e churrasqueira. Geralmente é cobrado o valor de R$ 20,00 para a entrada.

Outra cidade conhecida pelas belas paisagens e por vezes até esquecida é Rio Negro, localizada a 168 quilômetros de Campo Grande. A cidade conta com três balneários, duas cachoeiras de grande porte e vários sítios arqueológicos com arte rupestre. A Cachoeira do Rio do Peixe é uma das atrações principais do turismo no local.

Em Costa Rica, o Parque Natural Salto do Sucuri oferece tirolesas, rapel em duas cachoeiras, arborismo e rafiting que é a prática de descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança. Tudo isso a três quilômetros do centro da cidade e com valor em média de R$ 10,00.

