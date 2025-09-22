Menu
Cultura

Banda da Capital tenta recursos para representar MS em festival internacional de música

A produção cobre apenas hospedagem, alimentação e uma ajuda de custo

22 setembro 2025 - 10h24Luiz Vinicius
Banda pretende disputar a competição internacionalBanda pretende disputar a competição internacional   (Duka Martins)

O Projeto Kzulo, banda de Campo Grande, pretende representar Mato Grosso do Sul no Drops FIMS Brasília – Etapa Centro-Oeste, parte do circuito da Feira Internacional da Música do Sul, que acontece dia 27 de setembro.

Mas para chegar até o evento, a banda tenta alavancar recursos por meio de uma vaquinha para custear ao menos o transporte da capital sul-mato-grossense até a capital federal.

Segundo Nino Rodrigues, um dos vocalistas, a produção cobre apenas hospedagem, alimentação e uma ajuda de custo que não é suficiente para bancar a viagem de ida e volta. “A vaquinha é para bancar o transporte até Brasília e o retorno também. Essa é uma oportunidade única, pois o FIMS é uma vitrine nacional. Vencendo a etapa, vamos representar MS na final em Foz do Iguaçu”, ressalta o vocalista.

Misturando afro-colombiano, afro-brasileiro, rock, funk, jazz e afrobeat, o Kzulo é mais que uma banda: é um coletivo artístico que nasceu em 2017, pausou em 2023 e voltou este ano com energia renovada. O repertório passeia por ritmos como maracatu, cúmbia, salsa, baião, champeta e coco, traduzindo vivências sociais e culturais de seus integrantes.

Quem quiser apoiar o Projeto Kzulo pode contribuir com qualquer valor via pix: [email protected] (Wellington Rodrigues Chaves – Nino)

