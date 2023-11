Banda de Ontem e Loubet abrem Festa das Nações hoje às 18h30

Após uma década de sua estreia, a Festa das Nações, promovida pela Maçonaria Sul-Mato-Grossense, e patrocinada pelo Governo do Estado, acontece nesta quinta-feira (9). A abertura da 6ª edição do evento contará com apresentação da Banda de Ontem às 18h30, nos altos da avenida Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal.

O cantor Loubet também está confirmado para se apresentar na abertura da Festa das Nações que começa hoje e vai até domingo (12).

A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público.

Além da apresentação de Loubet, a programação completa do evento inclui:

Sexta-feira - 10/11 - 20h:

- Show do Grupo Sampri no Studio Nidal Abdul.

- Show do Tapioca Forró.

Sábado - 11/11 - 20h:

- Show de Victor Gregório e Marco Aurélio no Studio Nidal Abdul.

- Show de Arthur Vilalva.

Domingo - 12/11 - 20h:

- Apresentação de Dança Árabe no Studio Nidal Abdul.

- Show da Banda Lilás.

Deixe seu Comentário

Leia Também