Banda 'Onze:20' é confirmada no festival Macunaíma em Campo Grande

"Você nem quis ouvir o que eu sentia...". A banda de reggae 'Onze:20' foi confirmada no festival Macunaíma em Campo Grande, que será realizado no dia 21 de outubro de 2023. A venda de ingressos já está disponível.

Quem curte reggae desde o ano de 2010 por aí, conhece as músicas da banda Onze:20. Entre os sucessos estão "Pra Você", "Não vai voltar", "Meu Lugar" e "Sem Medo de Amar".

Flora Matos - Foto: Divulgação

Além de Onze:20, a rapper brasiliense Flora Matos também foi confirmada como uma das atrações principais do Festival. Criada por uma família de artistas, Flora ganhou repercussão nacional ao ser destaque na programação da BBC Radio, em Londres, além de suas indicações como Aposta do Ano e Hit do Ano no VMB 2010 (Video Music Awards Brasil), premiação da MTV Brasil.

Os singles "Pretin", "Comofaz", "Preta da Quebrada", "Piloto", "I Love You", "Chá de Maçã" e "Boy Magia" já somam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Seu último álbum, "Flora de Controle", foi lançado em 2021 e acumula 1,2 milhão de escutas no Spotify.

O festival foi criado a partir do desejo de exaltar a cena alternativa, a música e a cultura brasileira em um espaço pouco explorado. Na Capital, a ideia da organização é celebrar a pluralidade sonora, a diversidade e a mistura de todas as cores do país.

