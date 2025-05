Banda sul-mato-grossense disputa vaga em festival nacional de rock; vote

A banda 'Codinome Winchester', de Mato Grosso do Sul, está entre os concorrentes do concurso de bandas do Festival João Rock, um dos maiores eventos do gênero no Brasil.

A votação segue aberta até o dia 13 de maio, pelo site oficial do festival. O resultado com as 20 bandas mais votadas será divulgado no mesmo dia, e no dia seguinte serão anunciadas as três classificadas para se apresentar na edição de 2025, marcada para 14 de junho, em Ribeirão Preto (SP).

Com início em 2002, o João Rock se consolidou como um dos principais festivais de música do país, reunindo nomes de peso do rock, reggae e da música alternativa. Este ano, o line-up conta com atrações como Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Cidade Negra e Rael.

Para o vocalista Sal dos Santos, participar de um evento como o João Rock representa uma chance de dar visibilidade ao rock sul-mato-grossense. “A cena de rock de Mato Grosso do Sul sempre foi muito interessante, cheia de bandas clássicas e também novas, que surgem com muito potencial. Precisamos tocar em eventos como esse para alavancar a banda e, consequentemente, a cena do Estado a um novo patamar”, afirmou.

Já a guitarrista e vocalista Paula Fregatto destaca a importância da representatividade regional. “Festivais como o João Rock oferecem um palco significativo para talentos de diversas partes do país. Levar a identidade musical de Mato Grosso do Sul a esse evento reafirma a potência criativa do Estado e abre caminhos para outras vozes sul-mato-grossenses”, disse.

Formada em 2013 após apresentações informais em eventos da UFMS, a Codinome Winchester conquistou espaço em palcos de Campo Grande e outras cidades do Estado, dividindo apresentações com bandas como Cachorro Grande, Vanguart, Supercombo e Far From Alaska.

O grupo também ficou entre os mais votados no concurso “Temos Vagas”, promovido pelo Lollapalooza.

A atual formação da Codinome Winchester conta com Sal dos Santos (voz), Paula Fregatto (guitarra e voz), Guilherme Napa (bateria e voz), Arthur Maximilliano (guitarra) e Gabriel Penajo (baixo).

