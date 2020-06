Banda V12 e DJ Marcelo Natureza farão Live nesta quinta

A banda campo-grandense de Pop/Rock V12 fará uma live nesta quinta-feira (18), às 19h (horário de MS), no Casa Park Home Restrô, em Campo Grande. A apresentação online ainda contará com participação do DJ Marcelo Natureza.

De acordo com John, vocalista do grupo, o objetivo é levar música ao público que está em casa, de uma forma descontraída. "A expectativa para esse show é muito grande, pois temos patrocínio da cerveja Budweiser e, por isso, montamos um cenário de balada mesmo. Portanto, que estiver em casa irá curtir esse clima, mas com toda a segurança possível do seu lar”, comentou.

Ainda conforme John, durante a transmissão, que será feita no YouTube oficial da banda, terá cinco integrantes, entre eles, o vocalista, baixista, baterista, guitarrista e um técnico de som, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e autoridades locais.

John comenta que essa live será diferente e pede para os amantes do ritmo se inscreverem no canal da banda. "Desta vez também teremos um cenário tematizado, num local que transmite ao público boas vibrações devido ao seu espaço aberto meio a natureza", finalizou.

