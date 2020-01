'Bassetto Ballet' abre 110 novas vagas para balé classico

Saiba Mais Oportunidade Funtrab fecha a semana com diversas vagas na capital

O projeto social Bassetto Ballet, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), está com 110 novas vagas de balé clássico gratuito para crianças e adolescentes de 3 a 15 anos. As matrículas serão abertas nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 8h às 17h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na rua 26 de Agosto, 453.

Realizadas sempre no contraturno escolar, as aulas de balé clássico acontecem no Centro Cultural. As novas vagas serão disponibilizadas da seguinte forma 40 vagas para o ‘Baby’, de 3 a 5 anos, 20 vagas para o ‘Avançado’, 5 a 7 anos, 20 vagas para o ‘Preparatório’, 7 a 9 anos, 15 vagas para o ‘Primeiro Ano’, 9 a 11 anos, e 15 vagas para o ‘Segundo Ano’, 11 a 15 anos.

Com o início das aulas previsto para o dia 4 de fevereiro, as inscrições poderão ser feitas enquanto não tiverem sido preenchidas. Para saber mais sobre o projeto, como inscrições e horários de funcionamento, entre em contato no (67) 99955-2077.

