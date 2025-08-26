Bioparque é opção de passeio no aniversário de Campo Grande

Pensando em algo para fazer no aniversário de Campo Grande? O Bioparque Pantanal abre as portas com horário especial nesta terça-feira, dia 26 de agosto. O ponto turístico funcionará das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30.

Como forma de celebrar a natureza que encanta a Capital e o Estado, o passeio é opção para quem não quer ficar em casa.

As visitas ao maior aquário de água doce do mundo devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial, bioparquepantanal.ms.gov.br.

Entre os animais em destaque estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e as serpentes. Além disso, o espaço conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e com a exposição da Marinha do Brasil, ambos reforçando o trabalho de educação ambiental e conservação desenvolvido no local.

