Bioparque sedia 1ª Mostra de Orquídeas de MS

O Bioparque Pantanal será palco, neste sábado (2), da 1ª Mostra de Orquídeas de Mato Grosso do Sul, evento que une beleza natural, educação ambiental e valorização da flora regional.

A iniciativa é promovida em parceria com a Associação Campo-Grandense de Orquidofilia e Ambientalismo (Acoa) e integra a programação especial voltada aos visitantes do circuito de aquários do espaço.

A mostra teve início às 8h30 e apresentará ao público diversas espécies de orquídeas, incluindo raridades e a Cattleya nobilior, planta nativa do Cerrado que foi recentemente oficializada como a flor símbolo de Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, especialistas da Acoa estarão presentes para orientar os visitantes sobre o cultivo, manejo e características das orquídeas, promovendo a orquidofilia como uma prática sustentável e acessível.

A proposta é conectar as pessoas à natureza por meio do cuidado com as plantas e da valorização da biodiversidade local.

A mostra será acessível a todos os visitantes do Bioparque Pantanal com agendamento prévio pelo site oficial. Além de contemplar a beleza das flores, o evento reforça o papel do Bioparque como um centro de conscientização ambiental, pesquisa e preservação da biodiversidade, especialmente em um dos biomas mais ricos do mundo: o Cerrado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também