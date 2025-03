Bloco Forrozeiros MS encerra Carnaval com festa no Dia Internacional da Mulher

Neste sábado (8), o Bloco Forrozeiros MS tomará as ruas de Campo Grande para encerrar oficialmente o Carnaval de rua da Capital.

O evento, que também celebrará o Dia Internacional da Mulher, será realizado na Rua Temistocles, na Esplanada Ferroviária, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. A concentração terá início às 17h e a programação seguirá até meia-noite.

Neste ano, o tema do bloco é #VemMariaIzabel, uma homenagem à filha dos fundadores Tallita Canuto e Rubens Aquino (Grilo), que está prestes a nascer. A temática reforça a tradição do bloco de celebrar a vida, a música e a união da comunidade forrozeira.

A festa contará com apresentações de Gabriel Chiad, Banda Ipê de Serra, DJ Todi, Banda Flor de Pequi e Cia Apoema. O evento também terá participação especial das cantoras Suy Cavalcante, Lyanne Mello, Sophia Fontana, Rachel Delvalle e Bruna Valente.

Serviço

Bloco Forrozeiros MS realiza Enterro dos Ossos

Data: 08/03/2025

Horário: A partir das 17h

Local: Rua Temistocles, entre 14 de Julho e Calógeras

Mais informações: @blocoforrozeirosms

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também