Blocos lançam calendário do Carnaval de Rua de Campo Grande

Os blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) lançam oficialmente, no próximo sábado (31), o calendário do Carnaval de Rua 2026. A apresentação será realizada a partir das 9h, no Bar do Zé, e marca o início simbólico da folia com um encontro coletivo entre representantes dos blocos e convidados.

O evento reúne os 13 blocos associados e funciona como um ato público de abertura da programação, com a apresentação das datas e a consolidação da organização coletiva do carnaval de rua na Capital.

Responsável por abrir oficialmente o calendário, no dia 7 de fevereiro, o Bloco As Depravadas, o mais antigo ainda em atividade, destaca o peso simbólico desse papel. Para a organizadora Eliane Nobre, “abrir o Carnaval é uma honra, mas também um reconhecimento da história do bloco e da construção do carnaval de rua em Campo Grande”.

Ela relembra que, no início, a festa era marcada pela improvisação, mas que a organização avançou com o tempo. “Hoje o Carnaval tem mais estrutura e respeito, sem perder a essência. O ABC foi importante porque uniu os blocos e fortaleceu o movimento”, afirma.

A organizadora do Cordão Valu, Silvana Valu, que completa 20 anos de atuação e é considerado o bloco madrinha do carnaval da cidade, ressalta que o crescimento do público também aumenta as responsabilidades. “Um bloco grande precisa cuidar das pessoas, do espaço público e da relação com a cidade. Crescer exige compromisso”, avalia.

Segundo ela, a atuação do ABC contribui para que esse crescimento ocorra de forma organizada. “Blocos grandes e pequenos precisam caminhar juntos. Essa convivência é o que garante um Carnaval plural e popular”, diz.

A programação será encerrada no Enterro dos Ossos, no dia 21 de fevereiro, com a saída do Forrozeiros MS. Para Michele Dayane, uma das organizadoras do bloco, o encerramento carrega um significado especial. “Encerrar o Carnaval mostra que a festa é uma manifestação cultural contínua, que não se limita aos dias oficiais”, afirma.

Atualmente presidido por Thallyson Perez, o ABC foi fundado em 23 de julho de 2024 e reúne os blocos Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, IPA Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Bloco Eita e Subaquera.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também