Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cultura

Blocos lançam calendário do Carnaval de Rua de Campo Grande

O lançamento reúne representantes do ABC no Bar do Zé, no próximo sábado

24 janeiro 2026 - 16h50Sarah Chaves
Aglomerado de Blocos de Carnaval de ruaAglomerado de Blocos de Carnaval de rua   (Divulgação )

Os blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) lançam oficialmente, no próximo sábado (31), o calendário do Carnaval de Rua 2026. A apresentação será realizada a partir das 9h, no Bar do Zé, e marca o início simbólico da folia com um encontro coletivo entre representantes dos blocos e convidados.

O evento reúne os 13 blocos associados e funciona como um ato público de abertura da programação, com a apresentação das datas e a consolidação da organização coletiva do carnaval de rua na Capital.

Responsável por abrir oficialmente o calendário, no dia 7 de fevereiro, o Bloco As Depravadas, o mais antigo ainda em atividade, destaca o peso simbólico desse papel. Para a organizadora Eliane Nobre, “abrir o Carnaval é uma honra, mas também um reconhecimento da história do bloco e da construção do carnaval de rua em Campo Grande”.

Ela relembra que, no início, a festa era marcada pela improvisação, mas que a organização avançou com o tempo. “Hoje o Carnaval tem mais estrutura e respeito, sem perder a essência. O ABC foi importante porque uniu os blocos e fortaleceu o movimento”, afirma.

A organizadora do Cordão Valu, Silvana Valu, que completa 20 anos de atuação e é considerado o bloco madrinha do carnaval da cidade, ressalta que o crescimento do público também aumenta as responsabilidades. “Um bloco grande precisa cuidar das pessoas, do espaço público e da relação com a cidade. Crescer exige compromisso”, avalia.

Segundo ela, a atuação do ABC contribui para que esse crescimento ocorra de forma organizada. “Blocos grandes e pequenos precisam caminhar juntos. Essa convivência é o que garante um Carnaval plural e popular”, diz.

A programação será encerrada no Enterro dos Ossos, no dia 21 de fevereiro, com a saída do Forrozeiros MS. Para Michele Dayane, uma das organizadoras do bloco, o encerramento carrega um significado especial. “Encerrar o Carnaval mostra que a festa é uma manifestação cultural contínua, que não se limita aos dias oficiais”, afirma.

Atualmente presidido por Thallyson Perez, o ABC foi fundado em 23 de julho de 2024 e reúne os blocos Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, IPA Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Bloco Eita e Subaquera.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/Moinho Cultural
Cultura
Moinho Cultural abre inscrições com novo modelo de formação
Lançamento do Carnaval de Corumbá
Cultura
Com coroação da Corte de Momo, Corumbá lança Carnaval 2026
Esquenta de carnaval agita o fim de semana
Cultura
Fim de semana tem brechó, esquenta de carnaval e karaokê na Capital
Sofepoar e Leonardo de Medeiros
Cultura
Espetáculo 'Beije Seu Preto em Praça Pública' estreia com apresentações gratuitas em Campo Grande
Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas
Cultura
Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas
Wagner Moura também foi indicado a melhor ator
Cultura
'O Agente Secreto' é indicado em quatro categorias e vai forte na briga pelo Oscar
O ballet atende crianças e adolescentes de 4 a 18 anos
Cultura
Sesc Lageado oferece 300 vagas em cursos de música, dança e criação de vídeo
Elenco do filme Rosebush Pruning, do diretor cearense Karim Aïnouz
Cultura
Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce
Brasil
Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias
Imagem ilustrativa de feira livre
Cultura
Feira, teatro e karaokê são opções de lazer para esse domingão

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'