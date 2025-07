BLX lança o EP 'Electrosounds' trazendo raízes sul-mato-grossenses à música eletrônica

Amigos de longa data, André X e Leca Harper aka Dark Blue formam o BLX, unidos pelo desejo de fazer música eletrônica, mas com um diferencial, que conversasse com as raízes de Mato Grosso do Sul, sem cair no genérico. O EP “Electrosounds” recém-lançado, ultrapassa a pista de dança para ocupar um lugar mais amplo, quase ritualístico.

O EP traz expressões autênticas da cena musical sul-mato-grossense com quatro músicas: Águas do Pantanal, Terrário, Fogo e Desejo e Pôr do Sol e está disponível nas principais plataformas de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, ou pelo link https://tratore.ffm.to/blxms.

No início de junho o duo apresentou seu novo set autoral com suas novas músicas por escolas de Campo Grande. “Uma coisa que sempre achei que estava em abstinência na nossa região é a música eletrônica envolvida nas nossas tradições”, conta André X. “O estilo tem essa magia de poder se fundir a tudo, e nós adoramos um bom desafio. Fizemos um brainstorm com temas do nosso cotidiano e buscamos um caminho autoral, mas longe do clichê”, completa.

Participam da construção sonora das músicas, Adilson Big Fernandes, que sopra o berrante como quem chama o tempo; Ossuna Braza, encantador das cordas da harpa; Renã Nonnato, com a gaita que traduz o vento da fronteira; e Sérgio Dorneles, violeiro que borda as cordas com os dedos e Kinho Guedes, nos baixos.

“O processo foi uma alegria”, relembra Leca Harper. “Todos os músicos toparam o desafio e nos surpreenderam com a entrega. Já temos uma experiência com essa fusão desde os tempos da banda Casa4, então aplicamos uma metodologia que dá liberdade criativa, mas com direção. O resultado é único: um EP com identidade, que não copia nem se acomoda”.

O EP conta com investimento da Lei Paulo Gustavo, do MinC (Ministério da Cultura), por meio de edital do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul)

